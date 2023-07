Carteles, chapas, piedras, ramas y vidrios sobre la ciudad

Hasta las 20 Comodoro y Rada Tilly habían tenido un sábado atípico; escaso en circulación de gente y de automóviles. Y no por la veda electoral, si no por el temporal que no invitaba a asomar la nariz. Además, la falta de energía eléctrica hizo que varios comerciantes cerraran sus puertas, aunque algunos –sobre todo los dedicados al rubro alimenticio- atendían ayudados por generadores o las eternas y nunca bien ponderadas velas.