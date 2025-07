Cazzu le respondió con dureza a Fito Páez por su frase sobre el perreo y el feminismo

Cazzu,la reconocida artista de la música urbana, visitó por primera vez Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini en Eltrece. Allí, la cantante le enseñó a perrear, lo que derivó en un momento con mucho humor. A la salida, la esperaba un nutrido grupo de periodistas, quienes le preguntaron por la frase de Fito Páez acerca, precisamente, de las músicas que se expresan a través de ese tipo de baile: “Si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más”, mencionó el rosarino en su visita al programa de su ex, Julia Mengolini en Futurock.

La rapera dejó clara su postura utilizando declaraciones contundentes. Frente a la pregunta por la opinión del músico sobre el rol de las artistas femeninas en los movimientos feministas, Cazzu aseguró: “La opinión de eso está escrita en mi libro. Son muy desafortunados los dichos de él y creo que hay cosas que envejecen mal, diría mi hermana. Así que hay que tener respeto por las luchas y sobre todo cuando no son una mujer”.

La crítica de la cantante continuó al referirse al impacto de esas opiniones en la sociedad. Según Cazzu, “justamente mi libro aborda esta problemática que es la de nos ponen condiciones hasta para estar vivas y eso es peligroso. Así que dichos como los que hizo él son peligrosos para la integridad física de una mujer. Me parece que igual lo tomamos como de quien viene. Y no es la primera vez que él ha dicho cosas de este calibre. Pero bueno, si se genera un ruido y un revuelo es porque hay gente en desacuerdo”.