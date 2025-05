China Suárez revela sus sueños con Mauro Icardi: boda, hijos y posible mudanza

La actriz no esquivó ningún tema, compartiendo sus deseos de casamiento, la posibilidad de tener más hijos y hasta un futuro en Turquía junto al jugador del Galatasaray.

Tras su reciente y romántico viaje a Miami, la pareja se vio envuelta en rumores de un posible embarazo de la China. Si bien no confirmó la noticia, la ex "Casi Ángeles" no cerró las puertas a ampliar la familia con Icardi en el futuro. "Y... por ahora estoy muy bien. Somos muchos. No es que descarte y diga: 'Nunca más quiero tener hijos', pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempo y estar atenta. Y el cambio de 2 a 3 es heavy, sobre todo porque no te alcanzan las manos", expresó con sinceridad.

Consultada sobre si ha hablado del tema con su pareja, la China reveló que con Icardi no descarta ninguna posibilidad, ya que experimenta un nivel de conexión único: "Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca. Y no es que hable mal de las personas con las que estuve, en general, tengo un buen recuerdo. Pero nunca me había pasado decir: 'Tengo todo en una sola persona'".

Profundizando en su relación con el futbolista, la actriz se mostró muy enamorada: "Ahora todo es mejor si estoy con él, y a él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo súper sano. Tenemos muchas coincidencias, que nunca me había pasado. Yo re envejecería al lado de esta persona... Estoy más grande y más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero".

Los rumores de compromiso surgieron tras sus publicaciones en redes sociales desde Miami. Ante la pregunta sobre un posible casamiento, la China no dudó en responder: "Ojalá algún día... no lo descarto. Antes sí, debe tener también que ver con la madurez. No lo descarto para nada".

Además, agregó: "Vamos tranquilos, mucho más tranquilos de lo que parece desde afuera. Más allá de que seamos muy intensos los dos y estemos todo el día juntos. No tenemos ningún apuro por nada. Sería una celebración linda, pero todo se va dando con mucha naturalidad. Mis amigos lo aman, mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien".

La actriz también compartió la opinión que tendría su padre sobre su relación con Mauro, asegurando que, de estar vivo, le diría que “ese chico vale la pena”.

Finalmente, la China abordó la posibilidad de mudarse a Turquía para acompañar a Icardi, quien reside allí por su trabajo en el Galatasaray. Destacó la cálida recepción que tuvo en el país europeo durante sus visitas y reveló que la mudanza es un tema recurrente en sus conversaciones. Ante la observación del periodista sobre sus tres hijos y el colegio, la actriz respondió con determinación: “Y haremos malabares, no sé. Cuando llegue el momento lo veremos”.