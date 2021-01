Cimadevilla acusa a Menna  de haber caído en la grieta

La interna en Juntos por el Cambio sigue creciendo. El video del diputado provincial Sebastián López pidiendo “cien lucas” a cambio de hacer lobby para intereses privados reavivó las diferencias que había en la coalición que posicionó a Mauricio Macri en la Casa Rosada en 2015.

Los cruces continúan y, pese a los intentos de sus dirigentes, las diferencias siguen saliendo a la luz. Pasó en el Concejo Deliberante con Omar Lattanzio y Tomás Buffa cuando se refirieron a la forma en la que se conformó la alianza en Comodoro Rivadavia. Ahora Mario Cimadevilla sumó un nuevo capítulo a estas confrontaciones que se repiten a lo largo y ancho del país.

El exsenador nacional por Chubut aseguró que peleará por volver al Congreso Nacional en las próximas elecciones de medio término y cuestionó a la actual conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) por la falta de protagonismo.

“El papel de la UCR está totalmente desdibujado dentro de una alianza de Juntos por el Cambio donde ni siquiera Patricia Bullrich quiere usar el nombre de Cambiemos. Lo que habla a las claras de que no es atractivo desde el punto de vista electoral. Yo lo que digo es que Cambiemos funcionó como una alianza electoral y se terminó”, destacó.

“Yo no he visto nunca que se niegue tanto la identidad del partido como se niega hoy. Ya no se habla de UCR sino de Cambiemos. El radicalismo tiene que juntar una convención para decidir si habrá una alianza o no con otros partidos políticos y, si hay alianza, con quiénes y también supongo para defender qué. Yo no quiero una alianza para juntar siglas y después que uno diga blanco y otro negro”.

Añadió que “nosotros tenemos una posición muy clara. Vamos a ir a defender a la convención la necesidad del radicalismo de recuperar su identidad. No descartamos la alianza o herramientas que usan los partidos para las elecciones, pero no vamos a renunciar a nuestra historia política como pretenden algunos para favorecer a algunos como al partido municipal Pro”.

“LEGISLADORES CON ACTITUD DE MENDIGO”

El también exsecretario de la Unidad AMIA consideró que se darán las peleas pertinentes para volver al Congreso Nacional y cuestionó el rol de los actuales legisladores nacionales por Chubut. Cimadevilla rescató la figura de Mario Pais, quien consideró que ha tenido un protagonismo muy importante en temas como la Justicia.

Sin embargo, no tuvo buenas calificaciones para el diputado nacional Gustavo Menna. “Yo veo que Gustavo ha caído en la antinomia Macri-Cristina como si eso fuera un proyecto político y las posiciones no la toma en función de las necesidades de la provincia sino en el ‘anti’, como si eso le sirviera a un país para salir adelante”, afirmó.

“Cuando coincidieron Macri y Arcioni, la gente del gobernador pedía más fondos y los diputados nacionales, con Gustavo como bandera, decían que nunca se le había dado tanta plata a la provincia como durante la gestión de Macri. Ahora cambiaron las circunstancias y hoy el presidente y el gobernador son del mismo color político y ¿qué dice el legislador de Cambiemos? ‘Hay que darle más plata a Chubut’. Bueno, pongámonos de acuerdo. La actitud de mendigo que utilizan los legisladores no sirve porque el Congreso es donde se discuten las políticas nacionales”, concluyó Cimadevilla en La Posta Radio.