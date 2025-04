Collage Espacio Cultural: 13 años de autogestión y resistencia artística

Collage Espacio Cultural celebra este año su 13° aniversario, marcando una trayectoria de lucha y autogestión en el panorama cultural de Comodoro Rivadavia. Su historia comenzó a gestarse con actividades artísticas en plazas y barrios como parte de un programa de la secretaría de Cultura que lideraba en ese entonces Viviana Almirón, con talleres y espectáculos abiertos a la comunidad.

"Teníamos carros, materiales, sogas, conos, todo lo necesario para jugar e interactuar con la gente", recuerda Nicolás Mattano, gestor del espacio, en comunicación con El Patagónico. El proyecto empezó a tomar forma cuando encontraron un salón en Kilómetro 3, un punto estratégico que les permitió organizar actividades de jueves a domingo. Sin embargo, en 2014 tuvieron que buscar un nuevo lugar tras la venta del edificio.

"Conseguimos un galpón enorme, pero el proyecto se cayó porque la empresa que nos lo había ofrecido nos bajó a último momento la cesión y lo destinó a fundaciones", explica Mattano. Finalmente, se establecieron en el centro, en calle Belgrano 1053, donde hoy sigue funcionando Collage como un multiespacio cultural.

