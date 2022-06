Colón y Unión brindaron un emotivo 2-2 en Santa Fe

Colón y Unión empataron este domingo 2-2 en un intenso y emotivo clásico santafesino que se disputó en el "Cementerio de los Elefantes" y que correspondió a la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles del partido los marcaron Facundo Farías -de penal- y Ramón Avila para el dueño de casa, mientras que los tantos del "Tatengue" los anotaron Mauro Luna Diale y Jonathan Alvez, éste desde los doce pasos.

El partido fue arbitrado por el neuquino Darío Herrera, quien a instancias del VAR, expulsó a dos jugadores: en el local Facundo Garcés en el primer tiempo y en el visitante Juan Carlos Portillo en la segunda etapa.

El "Tatengue" golpeó primero en la etapa inicial con una contra letal anotada por Luna Diale, pero en el complemento el "Sabalero" lo dio vuelta con las conquistas de Farías, de penal, y Abila.

Cuando parecía que la victoria se quedaba para el dueño de casa, el árbitro cobró un penal para Unión por una mano en el área y el uruguayo Alvez anotó el 2-2 final en tiempo de descuento.

Antes del pitazo final, Luis Miguel Rodríguez le dio una magistral habilitación a "Wanchope" y el exdelantero de Huracán de Parque Patricios se perdió un mano a mano increíble.

En la tercera fecha, Colón recibirá el miércoles a River Plate, que viene de dos empates en 0 y Unión visitará ese mismo día a Barracas Central.

Síntesis

Colón 2 / Unión 2

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Christian Bernardi y Andrew Teuten, Facundo Farías y Ramón Abila. DT: Julio Falcioni.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Jonathan Alvez. DT: Gustavo Munúa.

Gol PT: 20' Mauro Luna Diale (U).

Goles ST: 24' Facundo Farías (C) de penal, 38' Ramón Avila (C), 47' Jonathan Alvez (U) de penal.

Cambios ST: al inicio Luis Miguel Rodríguez x Teuten (C), 15' Juan Nardoni x Luna Diale (U) y Lucas Esquivel x Zenón (U), 28' Imanol Machuca x Vera (U), 37' Juan Sánchez Miño x Bernardi (C), 40' Lucas Acevedo x Farías (C), 41' Matías Gallegos x Roldán (U).

Amonestados: Meza (C). Mele, Polenta (U).

Incidencia PT: 47' expulsado con roja directa Garcés (C) a instancias del VAR.

Incidencia ST: 12' expulsado con roja directa Portillo (U) a instancias del VAR.

Arbitro: Darío Herrera.

Estadio: Brigadier López, de Colón.