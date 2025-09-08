Comenzaron las inscripciones para los Talleres UPAMI 2025

Los Talleres UPAMI para personas mayores tienen una amplia oferta de opciones para aprender y asistir a las todas las sedes de la Universidad. Cabe indicar que algunas propuestas son virtuales. Estos son de carácter gratuito a cargo de personas profesionalizadas en la disciplina que corresponde a cada taller.
La inscripción son desde el 3 al 19 de septiembre y las actividades comenzarán el 15 de septiembre. Se puede realizar en la página www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami o personalmente en todas las sedes de la UNPSJB. A continuación, detalle por sede.
Sede Comodoro Rivadavia: [email protected]
Sede Esquel: [email protected]
Sede Puerto Madryn: [email protected]
Sede Trelew: [email protected]
Talleres en Comodoro Rivadavia:
Inglés nivel 2,3 y 4.
Francés nivel 1, 2 y3.
Origami, arte y salud.
Uso de celulares.
Historia de Comodoro Rivadavia.
Fotografía digital.
Educación financiera.
Computación nivel básico.
Computación, uso de aplicaciones (apps) y navegación web.
Lectura y escritura creativa (virtual).
Talleres en Trelew:
Memoria y arte.
Memoria y arte 2.
Estimulación cognitiva 1.
Estimulación cognitiva 2.
Arte sana.
Puente digitales.
Inclusión digital avanzado.
Tecnología financiera.
Taller de radio.
Talleres en Puerto Madryn:
Iniciación al francés (virtual).
Francés nivel 2 (virtual).
Francés nivel 3 (virtual).
Francés con música.
Portugués 1, 2, 3 y4.
Portugués virtual.
Talleres en Esquel:
Computación y Nuevas Tecnologías.
Literario.
Fotografía Digital con Celulares (presencial y virtual).
Memoria.
Cuentos.
Uso de Celulares.
Senderismo.
Cocinando como antes (memoria).
Talleres en Trevelin:
Nuevas Tecnologías.
Computación 2.
Radio.
Huerta Agroecológica.