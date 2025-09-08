Comenzaron las inscripciones para los Talleres UPAMI 2025

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través del Programa Universitario de Adultos Mayores - Secretaria Académica del Rectorado- y El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados informaron el inicio de las inscripciones para los Talleres UPAMI.

Los Talleres UPAMI para personas mayores tienen una amplia oferta de opciones para aprender y asistir a las todas las sedes de la Universidad. Cabe indicar que algunas propuestas son virtuales. Estos son de carácter gratuito a cargo de personas profesionalizadas en la disciplina que corresponde a cada taller.

La inscripción son desde el 3 al 19 de septiembre y las actividades comenzarán el 15 de septiembre. Se puede realizar en la página www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami o personalmente en todas las sedes de la UNPSJB. A continuación, detalle por sede.

Sede Comodoro Rivadavia: [email protected]

Sede Esquel: [email protected]

Sede Puerto Madryn: [email protected]

Sede Trelew: [email protected]

Talleres en Comodoro Rivadavia:

Inglés nivel 2,3 y 4.

Francés nivel 1, 2 y3.

Origami, arte y salud.

Uso de celulares.

Historia de Comodoro Rivadavia.

Fotografía digital.

Educación financiera.

Computación nivel básico.

Computación, uso de aplicaciones (apps) y navegación web.

Lectura y escritura creativa (virtual).

Talleres en Trelew:

Memoria y arte.

Memoria y arte 2.

Estimulación cognitiva 1.

Estimulación cognitiva 2.

Arte sana.

Puente digitales.

Inclusión digital avanzado.

Tecnología financiera.

Taller de radio.

Talleres en Puerto Madryn:

Iniciación al francés (virtual).

Francés nivel 2 (virtual).

Francés nivel 3 (virtual).

Francés con música.

Portugués 1, 2, 3 y4.

Portugués virtual.

Talleres en Esquel:

Computación y Nuevas Tecnologías.

Literario.

Fotografía Digital con Celulares (presencial y virtual).

Memoria.

Cuentos.

Uso de Celulares.

Senderismo.

Cocinando como antes (memoria).

Talleres en Trevelin:

Nuevas Tecnologías.

Computación 2.

Radio.

Huerta Agroecológica.