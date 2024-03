Comenzaron los despidos en empresas textiles de Trelew

La firma Tendlarz despidió a 8 personas hace 2 semanas y no se descarta que haya más. Además, se registró una baja en la demanda de los productos, por lo que "hay stock de sobra".

El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, Mario Valdebenito, anunció que ya iniciaron los despidos en las empresas textiles de Trelew.

"Hasta mediados de febrero veníamos sin novedades y trabajando bien. En marzo empezaron los coletazos en Tendlarz. Hasta ahora hay 8 despidos en la firma y habrá más en el futuro. Si no les da el número, no tienen problemas en despedir. En los '90, con el gobierno de Menem despidió 100 personas".

Cabe recordar que en la empresa hay 120 personas trabajando y Valdebenito detalló en Radio El Chubut que "tienen stock de sobra, ya que cayeron las ventas".

Para las demás compañías, el secretario adjunto manifestó que Soltex está "como siempre: pagando por día y no levanta cabeza. Con los aumentos de luz y gas que se vienen no sé cómo le irá".

En el caso de Pelama, no había tenido dificultades en los 40 años del Parque Industrial, pero "ahora no están pagando la paritaria; es la única que no lo hizo".

Por otro lado, están las empresas exportadoras como la Cooperativa Lanera de Trelew, la cual no registró ningún inconveniente y continúa trabajando con normalidad.