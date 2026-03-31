El mismo recorte sufrieron los efectivos de Prefectura. En lo que va del año no recibieron ningún aumento.

El salario de gendarmes cayó un 31 por ciento y se agrava el conflicto

El salario de la Prefectura y la Gendarmería cayó un 31 por ciento desde la llegada de Javier Milei al gobierno. Así lo refleja un gráfico publicado por Martín Barrionuevo que muestra el proceso de caída que se acentúa desde la llegada de los libertarios al poder.

Fuentes de Prefectura confirman la devaluación salarial y aportan que durante todo este año no recibieron ningún aumento, en un contexto de 9 por ciento de piso de inflación acumulada.

Este dato surge en la previa de la inédita protestas que llevarán a cabo las cinco fuerzas federales en reclamo a los bajos salarios.

Es la primera vez en la historia que miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una protesta que consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.

Como adelantó LPO, la situación de los efectivos de seguridad exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice "cuidar a quienes nos cuidan" y, por el otro, paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.

Si a esto se le suma la crisis de la obra social Iosfa, el combo es explosivo. Los integrantes de las fuerzas de seguridad habían pasado a la obra social de los militares que vació el ex ministro Luis Petri, dejándola en una situación tan terminal que fue necesario liquidarla.

Ahora el gobierno la dividió en dos: OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares. Y prometió un plan muy básico de OSDE para gendarmes y prefectos. Pero todo está en el aire. La realidad es que los uniformados están casi sin prestación médica. "Los grupos de Whatsapp están en llamas", confirmó a LPO un uniformado.