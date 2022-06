Comodoro cuenta las horas para el Argentino de Selecciones "A"

La selección comodorense mayor masculina de fútbol de salón ultima los detalles de su preparación, con miras a la participación en el Torneo Argentino de Selecciones "A" que se disputará desde este domingo hasta el sábado 18 en Mendoza

.En ese contexto, el equipo hará su debut el mismo día del inicio del certamen desde las 17:15 ante Corrientes Interior. El partido se jugará en el imponente estadio "Aconcagua Arena" de la ciudad de Mendoza.

El lunes desde las 17:45 se medirá con Posadas, mientras que el martes, también en el mismo horario se las verá con Metropolitana, destacando que ambos juegos se desarrollarán en el Polideportivo "Juan Domingo Ribosqui" de Maipú. Todos los partidos corresponden al grupo "C" del certamen que organiza la Federación Mendocina de Futsal (FeFuSa) y la Confederación Argentina (CAFS), con el apoyo del gobierno mendocino y del municipio de la ciudad de Mendoza.

La cuarta fecha del certamen se disputará el miércoles 15 en el "Juan Ribosqui", el jueves 16 se disputarán los cuartos de final en el mismo escenario de juego, mientras que las semifinales -el viernes 17- y final -el sábado 18- tendrán lugar en el Aconcagua Arena.

Los quince jugadores que disputarán este Argentino de futsal son los que a continuación se detallan: Andrés Clemente, Bruno Barría, Diego Vargas, Cristhian Pérez, Gabriel Dodds, Enzo Funes, Facundo Mardones, Gonzalo Páez, Luciano Vargas, Matías Cárcamo, Fabián Lauletta, Matías Rima, Rodrigo Alvarez, Sebastián Carballo y Uriel Sebastia.

El cuerpo técnico de Comodoro Rivadavia lo conforman el entrenador Luis Ramos, el asistente técnico Pablo Cárcamo, Mario Ramos es el utilero y Fernando Romano el preparador físico.

Programa

1ª fechaDomingo 12 - Estadio Aconcagua Arena (Mendoza)

12:00 Río Grande vs Sáenz Peña; Grupo B.13:45 Esquel vs Puerto Deseado; Grupo B.15:30: Metropolitana vs Posadas: Grupo C.17:15: Comodoro Rivadavia vs Corrientes Interior; Grupo C.19:00: Cuenca Carbonífera vs Río Gallegos; Grupo A.20:45 Acto inaugural.21:15 Mendoza vs Tucumán; Grupo A.

2ª fechaLunes 13 - Polideportivo Juan Domingo Ribosqui (Maipú)12:30 Río Grande vs Puerto Deseado; Grupo B.14:15 Esquel vs Sáenz Peña; Grupo B.16:00: Metropolitana vs Corrientes Interior; Grupo C.17:45 Comodoro Rivadavia vs Posadas; Grupo C.19:30 Cuenca Carbonífera vs Tucumán; Grupo A.21:15 Mendoza vs Río Gallegos; Grupo A.

3ª fechaMartes 14 - Polideportivo Juan Domingo Ribosqui (Maipú)12:30 Río Grande vs Esquel; Grupo B.14:15 Sáenz Peña vs Puerto Deseado; Grupo B.16:00: Corrientes Interior vs Posadas; Grupo C.17:45 Comodoro Rivadavia vs Metropolitana; Grupo C.19:30 Tucumán vs Río Gallegos; Grupo A.21:15 Mendoza vs Cuenca Carbonífera; Grupo A.