"Con Cristina Kirchner me fue bien, pero no lo puedo decir"

Aunque es reconocido como uno de los más férreos detractores de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en particular, pero del peronismo en general, Baby Etchecopar se sinceró el fin de semana y admitió que nunca le fue tan bien como durante la gestión de la hoy presidenta del Partido Justicialista y candidata de diputada bonaerense por la tercera sección electoral.

En diálogo con Tomás Rebord, Etchecopar, un otrora entusiasta de las políticas del presidente Javier Milei, admitió que se siente defraudado por el mandatario de ultraderecha y dejó una inesperada confesión que trascendió como la parte más destacada de la extensa entrevista que brindó a Blender.

"A cada uno que voté, al primero que se garcha es a mí", comenzó a contar Etchecopar sobre su experiencia con los candidatos que votó en cada elección presidencial.

"Lo voté a Milei y dice que hay que meter preso a Baby, a (Fernando) De la Rúa no lo voté. Me prohibió en los medios. Lo voté a (Raúl) Alfonsín y me cagó los negocios, o sea..." siguió, y entre risas, tapándose la boca y bajando el tono de voz admitió: "estuve bien con Cristina, pero no lo puedo decir".

La confesión de Etchecopar generó sorpresa en Rebord que no esperaba que admitiera que cuando mejor le fue con el gobierno que más criticó, aunque tal vez haya sido justamente por este motivo.

El sábado, y en ocasión del Día del Periodista, Etchecopar publicó una carta abierta a Milei, a quien criticó duramente por su avanzada y su violenta diatriba contra el periodismo. De hecho en Madrid, en el Día del Periodismo, el mandatario volvió a advertir que "no odiamos lo suficiente a los periodistas".