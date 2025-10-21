Continúan las tareas de limpieza en espacios públicos

Con el objetivo de embellecer las costas y acondicionar los espacios recreativos antes de la época estival.

Personal dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo del Municipio realizó este martes trabajos de limpieza, embellecimiento y saneamiento en la zona costera de Km 3.

Como continuidad de las políticas públicas de mantener los espacios públicos utilizados por los vecinos, las tareas se concentraron en mantener y mejorar los mismos antes que lleguen los días de verano.

Al respecto, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, expresó: “Avanzamos con la puesta en orden de todos los espacios costeros de cara a la época estival. Se continuó con trabajos en la playa de Km.3, con limpieza, desmalezado, pintura y reparación de juegos que estaban dañados, y estamos ultimando detalles para terminarlo mañana y que quede en condiciones para que la comunidad la utilice”.

En este contexto, el funcionario señaló se remodela una de las plazas importantes en Km.8, ubicada en Roger Cosandier y Sofia Moll de Milton, a pedido de la vecinal.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 18.53.58

“Allí se tomó la decisión de repararla, con el armado de plaza, carpetas de cemento, instalación de juegos y torre de iluminación. Tenía juegos antiguos que no estaban homologados; por eso decidimos avanzar con los insumos que tenemos”, sostuvo Correa.

Respecto de las acciones implementadas, el funcionario mencionó que se colocaron “un total de 16 faroles para iluminar el perímetro de la plaza, colocando nuevos juegos y gran luminaria. También se proyectan veredas y la ejecución de un playón, con el trabajo mancomunado junto a la Secretaría de Obras Públicas. Además, se instalarán mesas y bancos para que los vecinos lo utilicen junto a los niños”.

Asimismo, sostuvo que “tratamos de trabajar lo más rápido posible pensando en la comunidad, como nos ordenó el intendente Othar Macharashvili. Por la gran cantidad de espacios públicos que tenemos, vamos avanzando con los insumos y pedidos que tenemos en carpeta en cada uno de los barrios que nos acercamos”.

También indicó que se trabaja con la limpieza de pluviales, junto al personal del área de Mantenimiento de Pluviales y con el saneamiento de los canales a cielo abierto. “Se finalizó con el desmalezamiento en el canal grande que existe en el ingreso a la ciudad, que funciona de km 18 a km 12 aproximadamente”, precisó.