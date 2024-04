Crisis Tips: el tomate, un aliado de la próstata

La próstata, un tema candente y que causa prurito entre aquellos hombres que piensan que es un lugar prohibido donde ni siquiera el médico puede acceder (al igual que la colonoscopia), o cuando lo hace ya es tarde porque ya no es un estudio preventivo.

En esta ocasión, el médico Mario Sosa se refiere a esta glándula y a cómo se puede ayudar a mejorar la situación.

“Hola, otro crisis tips en tiempo de crisis. Medicamentos (ya vimos varios medicamentos que podemos reemplazar). Si tenés más de 60 años (como yo) o si tenés a tu abuelo o tu papá mayor de 60. Y te comentaron que tiene un problema de próstata, y que tanto por crecimiento benigno o tumor está tomando medicamentos por los adenomas (que amagan con llevarlos a la cirugía) más costos de medicamentos, donde no todos tienen obra social -y si la tienen no cubren los remedios al cien por cien- te voy a dar un consejo que va a ayudar a reducir los medicamentos: el tomate.

Por favor, si tenés el problema aumenta el consumo de tomates”, remarca el médico.

¿En qué forma?, el galeno responde “crudo es lo ideal, porque el tomate tiene licopeno, un potente antioxidante, reductor y anticancerígeno de la próstata. Por supuesto esto no tiene fama porque va en contra de la farmacia, así que no vas a poder hacer nada contra ello. Pero podes comer tomate crudo. Y lo ideal es que el tomate esté lo más maduro posible (entonces no tenés que consumirlo en salsas).

Luego, no tires la piel porque es lo que concentra el licopeno. Si tenés dudas, buscá estudios y luego me contás”, sostiene desde sus redes sociales.