Crisis Tips: la palta, un alimento sobrevalorado (y caro)

La palta, nadie duda de sus atributos y bondades nutricionales. Pero ello mismo hacer que este alimento esté sobrevalorado. Superando incluso en pesos, el valor de un kilo de carne.

El doctor Mario Sosa, sale al cruce del caballito de batalla de gurúes del bienestar “La palta (o el aguacate). No hay profesional médico, nutricionista o influencer que no hable bondades de la palta. El tema es su valor; que es más caro que la carne. Y nutricionalmente no se pueden comparar ¿pero qué tiene la palta?”, se pregunta a sí mismo el profesional de la salud.

En la misma sintonía responde “tiene ‘grasas saludables’ entre comillas. Que son de las que nosotros necesitamos. Tiene Omega 3, fundamental para nosotros. Y también Omega 6. Pero lo consumimos por otro lado. Además, ¿podemos digerir los Omega 3

de la palta? La verdad que muy poco. Porque no podemos obtener de la palta los Omega 3 llamados DHA. Cuando hablamos de grasas, nosotros tenemos que comer animalitos de mar. De agua fría, cualquier pez, el más barato que consigas en la pescadería. Y que valen mucho menos que el kilo de palta”, recalca.

Entonces, ¿está mal consumir palta? “comé palta si te place y si la podes pagar comela. Pero no te engañes, pensando que tenés que comer palta para estar sano porque es una grasa que no podemos vivir si ello. Nada que ver. Come pescado, el más barato que consigas en la pescadería y ya tenés tu cuota de grasa saludable incorporada. Lo demás es una cuestión de gusto personal o el dinero personal. En estos momentos, no te cases con la palta porque vas a gastar dinero en algo que no vale la pena. Si te gustó ponele me gusta y compartilo en redes”, finaliza el galeno en sus redes sociales Mario Sosa (Facebook). Mariosadeulo (Instagram) y en Yuotube Dr. Mario Sosa.