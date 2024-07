Crisis Tips: Recaudos en la previa y pos festejo del Día del Amigo

Finalizó el Día del Amigo, muchos volcaron -algunos literal con sus vehículos como muestran los medios- y otros la “excusa” le sirve para desbarrancar (como cuando en un bautismo hay de todo menos agua bendita y el bautizado es la excusa para entrarle a lo que venga una vez que termine la misa).

Mario Sosa no le escapa a la fecha cultural, pero advierte las precauciones a tener o cómo hacer en el pos festejo (de paso este Crisis Tips les sirve para cuando haya otra excusa para festejar).

“Se vienen los festejos del Día del Amigo, seguramente te vas a reunir como todos los años. Y que van a pedir? Una hermosa oportunidad de no meter la pata y pedir algo saludable para comer. ¿Qué no habría que pedir? Empanadas y pizzas, porque como va a estar regado todo, no vas a evitar el brindis. Entonces, sí podes evitar algunos alimentos que te van a agredir el intestino”, comenta el médico.

¿Entonces, qué como?, el profesional de salud responde “come algo que va a ayudarte a estar mejor y a digerir mejor los brindis que vas a hacer: pollo asado, pollo al horno, pollo al espiedo. Alguna otra carne ¿acompañado con qué? No con papas fritas, que seguro van a estar hechas con aceite de mala calidad. Acompañá con ensalada rusa (papa fría, zanahoria fría y enfriada. Y condimentada con alguna mayonesa o aceite de oliva, sal pimienta) un manjar para tu intestino, que te lo va a agradecer. Y mañana (por hoy) no la vas a pasar mal. Al otro día tenés que ayunar. El ayuno es la pausa que necesita el intestino agredido. No te olvides, pollo asado o al espiedo. Ensalada rusa y feliz día”, cierra el médico en sus redes desde sus redes sociales Mario Sosa (Facebook). Mariosadeulo (Instagram) y en Yuotube Dr. Mario Sosa.