Cristian U justificó su presencia en una fiesta clandestina: "necesito laburar"

Cristian U reconoció que participó de una fiesta clandestina en Virrey del Pino con 250 personas. En videos del lugar, al ex Gran Hermano se lo vio bailando sin barbijo en la cabina de Dj, actividad que realiza como trabajo.

El mediático admitió que estuvo allí. “En realidad, muchachos, Había una fiesta, me contrataron y fui a tocar. Necesito laburar, como muchos. Esa es mi realidad”, comentó.

“Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia (en marzo pasado). Y los que me conocen saben que soy organizador de eventos, DJ. Es mi laburo. Me reinventé en algunas cosas como para ir zafando, pero necesito laburar. Ya el reinventé no sirve de mucho más”, agregó.

“Cuando tengo que pagar el alquiler de casa, la luz, no puedo decir ‘Hola, soy ex COVID-19’. Tengo que laburar porque si no pago me rajan", justificó, y detalló que, a los organizadores, que quedaron imputados, les dijo que él solo iba a la cabina, aislado. “Fui a laburar y estuve, de cierta forma, en una reunión como hacen todos”, finalizó.