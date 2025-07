Dalila confesó que engañó a su esposo con El Polaco

En las últimas semanas se corrieron rumores de que Dalila y El Polaco habían tenido un affaire, pero el cantante desmintió esta posibilidad. Ahora, cuando le consultaron a ella, no temió a la hora de contarlo, ya que expuso que al tener un romance fugaz con él generó que le sea infiel a su pareja.

Ante los rumores que surgieron, Dalila, confesó que tuvo un affaire con El Polaco. “Hace muchos años que nos conocemos, y justo una vez se dio en un teatro en Rosario, le contaron que yo estaba, se levantó de la suite donde estaba y salió a verme”, expuso en el programa de streaming Pelotuchos.

Asimismo, aclaró que rápidamente se supo lo ocurrido: “Ahí salimos abrazados en algunas fotos. Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja... él me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín. Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí, terminamos a los besos".

Sin embargo, ante las preguntas que indagaban sobre qué tan íntimo fue su encuentro, ella reveló que no llegaron a intimar. “Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja..”. Con su declaración le abrió las puertas a que esta posibilidad se concrete.

Pero esta noche de pasión terminó generando problemas en su vida privada, ya que su pareja la esperó con un planteo al enterarse todo: “Y yo sabía que cuando llegue a casa me iban a decir que teníamos que hablar. Y sí, hablé, le dije la verdad a mi marido, fui muy sincera, le dije que estaba en falta y que la decisión era suya”.

Asimismo, Dalila cerró muy crítica con El Polaco por no haberle admitido lo mismo a Barby Silenzi en su momento: “Él se hizo el bol... y dijo que no, que me quiere, somos muy amigos, jamás pasó nada... dale, ¿no tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya? Y sí, yo tuve ovarios para decirle a mi pareja que me mandé una cagada. Es más, me dijo que después me llamaba, porque justo estaba trasladando los muebles de los chicos”.