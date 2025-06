Daniel Nieves fue condenado a 3 años y 7 meses de prisión

Daniel Ángel Nieves fue declarado “coautor” responsable de un robo en grado de tentativa. El fiscal Julio Puentes, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, solicitó 3 años y 8 meses de prisión; en tanto que el defensor particular Gustavo Chocobar consideró justo el mínimo de la pena. Finalmente, el juez Jorge Odorisio le impuso a Nieves la pena de 3 años y 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El hecho juzgado ocurrió el 4 de febrero de 2023, cuando siendo aproximadamente las 23:50 Nieves, Dylan Soto e Isaías Jaramillo se hicieron presentes en una vivienda de la calle Los Duraznos al 1.600, del barrio Zona de Quintas I, en el cual funcionaba un kiosco propiedad de la víctima.

Soto trepó el portón de acceso a la vivienda, ingresó y se encontró con la víctima a quien comenzó a gritarle “abrí la puerta de tu casa, o ya sabes que va a pasar”, mientras se agarraba la cintura simulando tener un arma.

Ante la respuesta de la víctima de que no tenía llaves, Soto le arrojó golpes de puños en el estómago y en el tórax para luego dirigirse hacia la puerta de acceso principal de la vivienda y comenzar a patearla hasta que logró ingresar, previo a dañarla a la altura de la cerradura, encontrándose en el interior la esposa de la víctima junto a su hijo menor de edad.

GOLPES A UN MENOR

Seguidamente la víctima ingresó detrás de Soto al interior de la vivienda y observó a Jaramillo que dañaba el cristal de la ventana frontal y les gritaba “dame toda la plata hijo de puta”. Lo acompañaba Nieves, quien también propinaba golpes de puños a efectos de dañar el vidrio. Luego de unos minutos, Soto comenzó a darle cachetadas al hijo menor de edad de la víctima mientras les gritaba “dame toda la plata porque si no le sigo pegando a tu hijo”, a lo que la víctima le contestaba que no tenía nada. Seguidamente los tres sustrajeron varios elementos del negocio, para luego reiterarse de la vivienda. Inmediatamente las víctimas comenzaron a pedir auxilio a los gritos, siendo una vecina quien avisó al personal policial. Arribados los efectivos policiales de la Seccional Séptima y tras entrevistarse con las víctimas, se dirigieron en búsqueda de los autores por calle Gansos Verdes y por Los Duraznos y antes de legar a Timoteo Varela observaron a Jaramillo, Nieves y Soto que corrían llevando en sus manos los elementos sustraídos. Se les dio la voz de “alto”, pero no hicieron caso y comenzaron a huir por Gansos Verdes donde finalmente fueron detenidos.

A todo esto, Jaramillo fue sobreseído por su fallecimiento, en tanto que Soto firmó un acuerdo abreviado, reconociendo voluntariamente su participación en el hecho.