Darín contra Caputo: "Si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo"

El actor recogió el guante tras las críticas del ministro de Economía, quien lo llamó “Ricardito” en tono despectivo. “Nunca lo traté mal, no entiendo por qué me dice así”, señaló. También defendió sus dichos sobre el alto costo de vida en Argentina.

Ricardo Darín respondió con firmeza a los cuestionamientos que recibió por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, luego de sus declaraciones en el programa La Noche de Mirtha Legrand (El Trece). Allí, el actor se había referido con ironía a la situación económica del país y criticado los dichos del Gobierno sobre el ahorro en dólares: “Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando”, expresó.

La frase generó la reacción del presidente Javier Milei y del propio Caputo, quien se refirió a Darín como “Ricardito” y calificó sus dichos de “una estupidez”. En respuesta, el protagonista de El Eternauta fue abordado por el programa Intrusos (América) y no evitó contestar:

“Cada uno interpreta lo que quiere. Si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio, pero está claro que los precios están elevados. La gente lo sabe”, señaló.

En relación con los dichos del ministro, Darín fue contundente: “Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno o del señor Caputo, que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia. Debería ser un poquito más educado. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito' y que lo que dije fue ‘una estupidez’. Me estaría tratando de estúpido, y no me parece bien que un funcionario público haga eso”.

Darín también se refirió al clima de hostilidad que se vive en redes sociales y la reacción de funcionarios libertarios frente a opiniones críticas: “Reinterpretar lo que quise decir va en cada uno, pero es una oportunidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada, que vuelca su odio, su bronca. Te acusan de cosas que no soy, pero bueno, eso corre por cuenta de cada uno”.

Al ser consultado sobre si siente temor a opinar, Darín remarcó: “Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado, y eso no está bien porque estamos en democracia. Lo más importante es la democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto, como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo”.

Finalmente, dejó una reflexión sobre el tono del debate público: “Hay que cuidar las formas. Ese es un ejemplo que, normalmente y hasta donde yo entiendo, va de arriba hacia abajo. Si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”.