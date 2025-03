Decenas de pacientes esperan horas por un turno en el Hospital

Esta situación no es nueva, pero parece haberse agravado en el curso de las últimas semanas ya que diferentes programas informativos radiales están recibiendo mensajes de pacientes que se quejan porque faltan especialistas, o bien debido a la alta demanda.

La atención de las empleadas administrativas para tal fin comienza a las siete de la mañana y en informal charla mantenida este viernes con El Patagónico admitieron que para algunas especialidades médicas hay pocos profesionales, como es el caso de pediatría, oftalmología y traumatología y por ello la demanda está colapsada.

Por otra parte, de acuerdo a consultas y a lo que observara este medio periodístico en el hall de acceso al nosocomio, queda en evidencia que se incrementó la cantidad de personas que acuden al hospital público.

En parte ello se debe a que muchas personas optaron por no seguir pagando los altos costos de las obras sociales prepagas, pero además va en aumento la cantidad de pacientes que no disponen de ninguna y para ello deben tramitar un carnet sanitario cuyo costo mensual no es oneroso ya que tiene un valor de 600 pesos.

Vale también señalar que en el hall del nosocomio aún está instalada una pantalla digital que años atrás formaba parte de un “tótem” sanitario para solicitar turnos, pero ese sistema solo funcionó por algunos meses y ahora se volvió al tradicional sistema de retirar números de papel.