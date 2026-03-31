El intendente Carrizo pidió la renuncia de todo su gabinete

Los titulares de todas las secretarías de la municipalidad de Caleta Olivia fueron citados el lunes a una reunión en la cual se les leyó una nota del intendente Pablo Carrizo solicitándoles sus renuncias.

Si bien no se dio a conocer de manera oficial, esta instancia se enmarcaría en una evaluación interna del accionar de cada una de las áreas para definir cambios de funcionarios.

El jefe comunal no estuvo presente en ese encuentro y la notificación fue leída por el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, quien sería el único al que no se le pidió la dimisión.

En la misiva se les habría requerido que informen por escrito que se sinceren si tienen tipo de desacuerdo con la gestión, a fin de ajustar respuestas a las demandas comunitarias.

Al respecto, en declaraciones formuladas al servicio informativo de CaletaVideoCable, Mazzaglia señaló que el intendente busca adoptar una postura menos "permisiva" frente a las fallas de gestiones con un enfoque centrado en resultados y en la responsabilidad de los funcionarios.

De hecho se entiende que Carrizo estaría disconforme con algunos responsables de secretarías dado que se atribuirían facultades por encima de la línea política del propio jefe comunal, quien incluso tendría pensado ir por la reelección en 2027 y requiere de

un plantel de colaboradores de máxima confianza.

A modo de ejemplo, las fuentes consultadas por El Patagónico dan cuenta que referentes de varios sectores de la comunidad se preguntan si hay gestiones paralelas dado que se dan casos de superposiciones en el accionar de secretarias por una misma actividad y dudan a quien responder.

En tanto, se supo que este martes el intendente ya tiene en su despacho todas las renuncias para evaluarlas y que en el curso de los próximos días dará a conocer los primeros reemplazos.

Foto: El Caletense