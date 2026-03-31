Con ciberestafas, se llevaron 343 millones en 2025

Integrantes de la Sección Apoyo Tecnológico Zona Norte de la Policía de Santa Cruz dictarán una charla de prevención el miércoles 8 de abril en la vecinal del barrio Parque de Caleta Olivia.

El impulsor de la charla es el concejal Carlos Aparicio y la misma está destinada toda la comunidad, pero de manera especial a los adultos mayores, dado que son las principales víctimas de delitos informáticos.

La iniciativa fue anunciada en una rueda de prensa en la que el edil justicialista estuvo acompañado por la presidenta de la vecinal del barrio Parque, Eva Hassanie, y tres policías de la sección que se ocupa de investigar este tipo de delitos: Maximiliano Gerónimo (subcomisario), Fabio Sánchez (oficial principal) y Felipe Gogol (sargento).

En ese marco los referentes de la fuerza de seguridad provincial señalaron que en 2025 hubo un notable incremento de denuncias en relación a 2024 en Caleta Olivia y Cañadón Seco, reportándose estafas por 343 millones de pesos.

La Sección Apoyo Tecnológico detectó que la mayoría de los ciberdelincuentes, utilizando redes sociales y aparatos tecnológicos modernos, actúan desde Buenos Aires y Córdoba, captando a gente desprevenida cuyo rango etario va desde los 45 a los 80 años.

En tal sentido, indicaron que es importante incrementar la prevención en el uso de las aplicaciones informáticas que se vinculan con internet, dado que es un amplio campo para la manipulación psicológica de personas desprevenidas a las que se las engaña para transferir dinero a una determinada cuenta.

A su vez, Aparicio agradeció la colaboración de la vecinal y de los profesionales que se ocupan del tema, recordando que esta es la segunda vez que desde su agrupación propicia este tipo de iniciativas a favor de la comunidad.