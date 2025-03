Denuncian que el biógrafo de Milei atropelló a un motociclista y se fugó

Nicolás Márquez, conocido por ser el biógrafo del presidente Javier Milei, fue denunciado por atropellar a un motociclista y darse a la fuga, en un incidente ocurrido el pasado 26 de enero en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

La víctima, Santiago, habló con Jorge Rial en C5N. "Me chocó de atrás en Colón, que son tres carriles y no había nadie. Él venía a 80, 90 km por hora. No sé qué venía haciendo. Nunca paró", relató.

"Un chico lo alcanzó cuando se fugó, y lo increpó porque se iba", agregó la víctima de Márquez, quien entonces se negó a hacerse el control de alcoholemia.

Según se conoció en las últimas horas, el domingo 26 de enero Márquez salió de un almuerzo, junto a su novia de nacionalidad paraguaya, Ema Riquelme, y pretendía ir rumbo a la playa a bordo de su auto Toyota Etios de color negro.

Fue entonces que el autor de "Milei: la revolución que no vieron venir" embistió al motociclista, pero nunca se detuvo para asistirlo. Huyó de la escena pero unos metros más adelante fue interceptado por otro motociclista que vio todo y lo siguió.

Parte de la escena fue registrada en cámaras de seguridad de Mar del Plata, cuyos videos fueron difundidos por el portal Data24. Márquez volvió a intentar huir marcha atrás pero su rueda reventada por el accidente no se lo permitió.

Según se conoció luego, el biógrafo se negó a hacerse el control de alcoholemia, al tiempo que tenía otras multas impagas. Fue así que se le abrió una causa por el accidente pero, curiosamente, la misma se cerró en tan solo dos días.