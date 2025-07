Destacan excelencia educativa de escuela del gremio petrolero

“Esto no se logra si no hay un gran equipo, y en el sindicato y la mutual lo tenemos”, expresó el secretario general del Sindicato Petrolero (SIPGER. Rafael Gûenchenén durante el acto en el que se reconoció a los estudiantes de la promoción 2024 de la Escuela del Viento, quienes en 6to grado rindieron las evaluaciones del operativo aprender 2023, con óptimos resultados.

“Lo logrado nos llena de orgullo, es sumamente importante, y quería estar acá, festejando con ellos esta alegría que tenemos todos. Para nosotros es sumamente importante porque este es un proyecto que nació hace algunos años con esta idea de darle a la sociedad, a nuestros hijos, algo diferente en educación, y se ha logrado” señaló el dirigente.

Cabe recordar que, iniciando el mes de junio, la Escuela del Viento fue reconocida como la institución con mejor desempeño de Santa Cruz en el Operativo Nacional Aprender, una evaluación estandarizada de alcance federal que releva el rendimiento escolar en áreas clave como Lengua y Matemática.

Los indicadores obtenidos por la escuela no solo superan los promedios del departamento y la provincia, sino que también se ubican muy por encima de la media nacional, consolidando su perfil como un modelo de excelencia pedagógica, se destaca en el informe de prensa emitido por el gremio.

Por otra parte, acompañado por otros integrantes del sindicato y de la Mutual 12 de Septiembre, Güenchenén, resalto que el proyecto educativo se inició cuando el gobernador Claudio Vidal estaba el frente del gremio.

“A mí me toca darle continuidad y los resultados están a la vista. Felicitaciones a los chicos y a los docentes, porque si no hay compromiso de los docentes esto no se puede lograr, y acá hay un compromiso especial”, puntualizó.

Fuente: Prensa SIPGER