Destino final: Lazos de sangre

Stefani, una joven de 18 años a punto de irse a la universidad, sufre desde hace tiempo pesadillas sobre un trágico accidente durante la década de 1960. Pronto descubre que estas visiones son premoniciones conectadas con su abuela Iris, quien logró engañar a la muerte hace 50 años, pero cuyo tiempo se está agotando. Stefani se da cuenta de que, aunque su abuela logró eludir a la muerte hasta alcanzar los 80 años, las víctimas que originalmente debieron fallecer en aquel desastre fueron eliminadas a lo largo de los años. Ahora, la muerte persigue a sus descendientes, asegurándose de que nadie escape a su destino fatal. Para evitar que su familia sea la siguiente en la lista, Stefani deberá encontrar la forma de romper este ciclo mortal.

Han pasado ni más ni menos que 25 años desde el estreno de “Destino Final”. Antes de convertirse en una película, el concepto original se concibió como parte de la serie “Los Expediente X”. Y bien que casaba la idea con el tono de las aventuras de Mulder y Scully. A ese primer film le siguieron cuatro secuelas, cada una de ellas centrada en un grupo diferente de personajes perseguidos por la Muerte. La franquicia ha recaudado más de 655 millones de dólares en la taquilla mundial. La saga les ha dado a los fanáticos del terror más de una alegría, con asesinatos retorcidos, secuencias creativas que llevaron miedos cotidianos a un nuevo nivel y mucho gore. Esta sexta entrega busca adoptar un enfoque fresco sobre la fórmula de las películas anteriores, dado que añade una nueva regla que cambia la narrativa general al presentar una historia que atraviesa varias generaciones.

“Estamos jugando con la idea de que tenga lugar en el mundo de los equipos de primera intervención: Paramédicos, bomberos y policías”, declaró en su momento el productor Craig Perry sobre esta nueva película. “Estas personas se enfrentan a la muerte en primera línea cada día y toman decisiones que pueden hacer que la gente viva o muera. Confiamos en su buen juicio, su experiencia y su serenidad. Así que, ¿por qué no poner a esas personas en la situación de pesadilla en la que cada elección puede suponer la vida o la muerte, pero ahora para ellos mismos?”. Por su parte Jeffrey Reddick, guionista y creador del concepto original de la saga, ha asegurado que esta nueva entrega presentará varios cambios que, para aquellos que ya están familiarizados con la fórmula de “Destino Final”, supondrán una gran sorpresa.

Reddick declaró: “Diré que no va a ser otra película del tipo “creamos un grupo de personas, engañan a la muerte y luego la muerte los atrapa”. Y hay un detalle que añadimos a cada película para cambiarla un poco: ésta es... una verdadera película de Destino Final, pero no sigue la fórmula establecida. Creo que puedo adelantar eso”. No obstante, la idea es mantenerse fiel a la fórmula que ha definido la serie: el miedo a lo cotidiano y la certeza de que la muerte siempre encuentra la forma de alcanzar a sus víctimas.

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Final Destination: Bloodlines

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 50 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Zach Lipovsky, Adam B. Stein

Guión: Guy Busick, Lori Evans Taylor, Jon Watts, Guy Busick, Jeffrey Reddick

Producción: Toby Emmerich, Dianne McGunigle, Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts

Música: Tim Wynn Fotografía: Christian Sebaldt Montaje: Sabrina Pitre

Reparto:

Kaitlyn Santa Juana (Stefani Lewis), Teo Briones (Charlie Lewis), Owen Patrick Joyner (Bobby Campbell), Richard Harmon (Erik Campbell), Anna Lore (Julia Campbell), Gabrielle Rose (Iris Campbell), Brec Bassinger (joven Iris Campbell), Rya Kihlstedt (Darlene Lewis), Alex Zahara (Howard Campbell), April Telek (Brenda Campbell), Tony Todd (William Bludworth)