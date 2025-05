Metáforas de resistencia: El trasfondo de 'El Eternauta' bajo la lupa de especialistas

C+/ CINE EN COMODORO

El encuentro se llevó a cabo en el programa "Radio C" de Petroleros Jerárquicos Radio (106.1) y se transmitió simultáneamente a través del canal de YouTube @sudestadacines.

Durante la entrevista, Alejandro Aguado, reconocido escritor y dibujante, conocedor de la historieta, resaltó la trascendencia de esta obra que fue publicada originalmente entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero. "Fue un suceso en su momento y renovó todo a nivel mundial", afirmó con entusiasmo. Aguado subrayó la ruptura que significó "El Eternauta" con las narrativas de superhéroes convencionales, donde "siempre está esa visión de que están los buenos y los malos bien marcados". En contraposición, destacó cómo Oesterheld "insertó la ciencia ficción en la vida cotidiana, en un lugar reconocible que es la ciudad de Buenos Aires", algo inusual para la época, donde las historietas solían ambientarse en escenarios como el Lejano Oeste o la Segunda Guerra Mundial. Además, elogió el trabajo de Solano López, quien "ambientó tremendamente bien lo que es la ciudad de Buenos Aires".

La historiadora Cristina Barile, por su parte, aportó una valiosa perspectiva sobre el contexto histórico en el que surgió "El Eternauta". "Cuando Oesterheld y Solano López comenzaron con esta historieta, en Argentina había una situación peculiar, particular. El partido justicialista estaba proscripto, y esta proscripción va a durar algunas décadas", explicó. En este escenario de limitaciones políticas, la historieta se convirtió en un vehículo para la expresión indirecta: "no había otra manera de comunicarse con los afiliados, digamos, por decirlo, y simpatizantes, que no sea por hipérboles o por metáforas, para lo cual la historieta oesterheldiana era germen de perlas".

Barile enfatizó que la obra planteaba, al igual que la reciente adaptación televisiva, "la idea de resistencia", ligada al contexto de la resistencia peronista. "Si no le hubiera puesto este condimento de ficción, probablemente la historieta no hubiera durado ni dos fascículos. Entonces era necesario agregarle un documento, un elemento, digamos, que diera cuenta de que la resistencia se personificaba en otros personajes", añadió. En este sentido, Aguado acotó: "Claro, el que entiende, el que está viviendo la resistencia peronista, entiende perfectamente qué es lo que representan esas naves espaciales, los escarabajos, etc."

Un detalle curioso que vinculó la historieta con la realidad patagónica fue revelada por Aguado: "para nosotros es de Comodoro, era algo que no se conoció, una vez en el año 2010 se contactó conmigo un muchacho de Buenos Aires... y me pidió fotos de Cañadón Perdido... porque en una de las historias de Oesterheld figuraba Cañadón Perdido". La razón detrás de esta mención radicó en que el guionista "era geólogo y trabajó para YPF, entonces él estuvo viviendo aquí en Comodoro y él conoció todos estos lugares". Esta anécdota subrayó la capacidad de Oesterheld de entrelazar elementos de su propia experiencia con la ficción, algo que Aguado también exploró en una adaptación personal de otra historia del autor ambientada en la zona de Patrusu.

Profundizando en el simbolismo de la obra, Barile analizó la icónica nevada mortal: "en principio lo que se planteó desde la serie y desde la historieta es que esta nieve mata inmediatamente, pero que pierde fuerza cuando llega al suelo. Claramente es otra metáfora del golpe de Estado, que es lo primero que clausura la posibilidad de manifestarse. Es como muertos en vida". Estableciendo un paralelismo con la actualidad, sugirió que "si hoy los tuviéramos que ficcionar a la resistencia peronista, bueno, sería el equivalente de The Walking Dead". Para Barile, la nieve que extermina representaba la intención de aniquilar no solo básicamente, sino también las ideas: "no solo molesta el cuerpo, molesta la idea, por eso la nieve mata, extermina".

Finalmente, ambos especialistas compartieron sus impresiones sobre la recepción de la reciente adaptación televisiva en redes sociales. Barile señaló que "en general encontró que la gente, digamos, se mostró conveniente plácito al recibir la serie y lo bueno que resultó adaptarla a la actualidad". Sin embargo, también identificó un sector "fundamentalista de la historia tal cual", aunque reconoció que una adaptación literal hubiera sido "realmente imposible".

Aguado concluyó destacando un consenso general: "lo que sí está claro y todos rescataban unos y otros era que ese espíritu, digamos, de lucha, de combatir, de la defensa, de la consigna, nadie se salva solo si estaba presente en la serie y solo rescataban, rescataban unos y otros".