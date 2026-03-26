Desde el jueves 26 de marzo, estrenándose en simultaneidad con salas de todo el país, se exhibe el film de terror realizado por el ruso Kirill Sokolov en coproducción con Sudáfrica y los Estados Unidos.

Una mujer acepta un empleo como ama de llaves en un gran rascacielos de Nueva York, sin poder imaginar que bajo su elegante apariencia se ocultan grandes secretos. Pronto descubre que el edificio esconde una historia de desapariciones y sucesos inexplicables que envuelven a sus residentes en un misterio que va en aumento. Mientras investiga lo que está pasando, se enfrenta a amenazas y enigmas que la obligan a poner a prueba su ingenio y coraje para sobrevivir y descubrir los secretos que se esconden en el edificio.

La puesta en escena concebida por Sokolov es clave para entender por qué “Te Van a Matar” ha recibido tanta atención. Su estilo audaz y transgresor se percibe en cada secuencia, ofreciendo tanto respiros como miedo en una atmósfera intensa. Sokolov, conocido por su apuesta estética, emplea recursos visuales para dar vida a una historia que a menudo bordea lo surrealista, una combinación que envuelve al espectador. Producida por los hermanos Muschietti, expertos en el género de terror, la película potencia sus escenas más críticas con exageración y humor descarnado. El director colabora con Alex Litvak para dar forma a un guion que replantea los límites del slasher, entrelazando momentos de suspenso con giros narrativos capaces de sorprender al público. Las referencias visuales y narrativas a “Kill Bill” resultan inevitables, pues la película se presenta como un homenaje a la acción desatada y al gore.

La película es una explosiva combinación de horror, acción y comedia de alto octanaje, empapada de sangre y con una energía trepidante. La historia sigue a una mujer que responde a lo que parece ser un puesto rutinario como empleada doméstica en un rascacielos neoyorquino llamado el Virgil. Sin embargo, lo que inicia como una simple oportunidad laboral se transforma rápidamente en una pesadilla, cuando queda atrapada en una comunidad envuelta en misterio, rumores y un inquietante historial de desapariciones que han marcado al edificio durante años. El Virgil, no es sólo un lugar extraño. Es también el retorcido escondite y trampa mortal de un culto demoníaco, donde la protagonista deberá sobrevivir una noche infernal para no convertirse en la próxima ofrenda. El resultado es una batalla épica y descarada, repleta de asesinatos, muertes cinematográficas y un humor perversamente oscuro que lleva el género al límite.

La producción corre a cargo de Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Dan Kagan. Detrás de cámaras, el director Kirill Sokolov trabaja con un destacado equipo creativo: Isaac Bauman en la dirección de fotografía, Jeremy Reed en el diseño de producción, Luke Doolan en la edición, Neil McClean en el diseño de vestuario y Marc Smith como supervisor de efectos visuales. La música está a cargo del compositor Carlos Rafael Rivera, con supervisión musical de Andrea von Foerster y casting dirigido por Richard Delia.

CINE COLISEO (jue 26, vie 27 y lun 30 de marzo):

22:15 Hs. TE VAN A MATAR (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 28 y dom 29 de marzo):

22:15 Hs. TE VAN A MATAR (2D doblada)

CINE COLISEO (mar 31 de marzo):

22:15 Hs. TE VAN A MATAR (2D subtitulada)

Género: Comedia, terror, acción

Origen: Sudáfrica, USA

Título original: They Will Kill You

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 34 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Kirill Sokolov

Guión: Alex Litvak, Kirill Sokolov

Producción: David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Dan Kagan, Andy Muschietti, Barbara Muschietti

Música: Carlos Rafael Rivera

Fotografía: Isaac Bauman Montaje: Luke Doolan

Protagonistas:

Zazie Beetz, Myha'la, Patricia Arquette, Heather Graham, Tom Felton, Paterson Joseph, Chris van Rensburg, Armando Rivera, Gabe Gabriel, Darron Meyer, Megan Alexander, Francois Nel