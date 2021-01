Dethier dice que los empresarios apuntan a una minería sustentable

"El sector empresario de Chubut está abocado a hacer una minería sustentable, manteniendo vigente la Ley 5.001". Lo dijo Oscar Dethier, referente de CAME Industrial en Chubut y expresidente de la Cámara Industrial de Puerto Madryn, luego de participar en una de las instancias del debate impulsado por el Gobierno del Chubut por el proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta.

Oscar Dethier, referente de CAME Industrial en Chubut, aseguró que el empresariado provincial “está abocado a hacer una minería sustentable, hacerla en los lugares en los que hay consenso social, donde se proteja el recurso agua y donde no se use cianuro, manteniendo vigente la Ley 5.001”. Lo manifestó luego de haber participado, el lunes, del primero de los encuentros con los que el Gobierno del Chubut reinició el debate por el proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta.

En declaraciones a Radio Patagonia de Puerto Madryn y Digital Chubut, Dethier, expresidente de la Cámara Industrial de Madryn (CIMA), calificó de “positivo” al debate “porque recepta el interés, las opiniones y es un espacio también para recomendaciones respecto de hacer posible una actividad tan importante como la minería en Chubut”.

Al respecto aseguró: “el sector empresario está abocado a hacer una minería sustentable, hacerla en los lugares en los que hay consenso social, donde se proteja el recurso agua y donde no se use cianuro, manteniendo vigente la ley 5.001”.

Dethier agregó que, con ese “punto de partida”, “estamos hablando de una actividad que privilegie los fundamentos para el desarrollo. Es una inquietud de toda la comunidad, que tiene en cuenta los aspectos ambientales, sociales y económicos. A esto le agregamos un elemento vital desde el lado productivo: privilegiar al sector empresario de Chubut”.

En este sentido consideró: “los recursos naturales tienen que servir para el desarrollo, pero especialmente dándole el espacio necesario a las empresas chubutenses. Siempre escuchamos decir que la mano de obra local es importante. Es cierto. Pero para que haya empleo tiene que haber empresas y para que haya empresas tiene que haber empresarios. Entonces el gran desafío para todos, no solo para el Gobierno, sino para los que buscamos un futuro mejor, es diseñar un sistema que tenga sustento jurídico para que crear una empresa sea algo que transforme a la sociedad”.

Consultado al respecto precisó que “el ‘Compre Local’ está planteado en el proyecto, pero queremos que sea más preciso y más contundente. Tenemos que establecer -consideró- las condiciones para que los empresarios y los jóvenes beneficiados que hoy no tienen oportunidades sean primero chubutenses”.

“Los recursos naturales que provee Chubut tienen que servir para el desarrollo de la sociedad chubutense. Esto requiere el compromiso de las grandes empresas inversoras para que hagan un desarrollo de la matriz empresaria local, creando sostenibilidad. Puede sonar ambicioso, pero no lo es. Simplemente es necesario. Necesitamos ponernos de acuerdo, que se imponga la cultura del trabajo, la cultura del estudio”, enfatizó.

“Hoy -indicó- por falta de estos acuerdos que privilegien el futuro del país tenemos una decadencia dramática que no nos permite perder más tiempo”.

“Una roca en el subsuelo no genera valor. Y tenemos que ponerla en valor, ofrecérsela al mundo de una manera competitiva. Este es uno de los elementos de participación que se imponen en esta discusión”, dijo.

Dethier argumentó, en este contexto, que “hoy en Chubut tenemos un elemento que, aún con las diferencias, requiere de la participación de la gente. Es la oportunidad para debatir, para analizar y para aportar a una construcción que, por lo que percibimos, es muy sólida en lo ambiental, en lo económico y en lo social”.

“Se trata de desarrollos a muy largo plazo, porque el mundo crecientemente va a demandar más minería metalífera. Tenemos una oportunidad no solo para transformar nuestra provincia sino nuestro país”, dijo y cerró: “A la gente de la Meseta hay que darle oportunidades en el lugar en el que nació. Es un mandato. Hay que hacerlo”.