Detienen, ebria y en contramano, a la falsa abogada

En el momento de volver a ser detenida este sábado por la tarde, conducía un auto por la avenida Leopoldo Lugones, y evidenciaba un aliento etílico.

Al ser interceptada, la mujer se negó a realizarse el test de alcoholemia, tampoco se quiso bajar del auto y por varios minutos no quiso entregar su documentación.

Durán aseguró que en el incidente anterior le habían "robado", por lo que insistió en que la dejaran llevar su auto a su casa.

"Ya me robaron todo la primera vez y lo voy a publicar en Instagram, así que yo de aquí no me bajo", expresó según el sitio del diario La Nación.

La mujer quedó detenida en la comisaría 45, a disposición de la fiscal María Alejandra Holgado, como acusada de "Violación al artículo 205 sobre normas preventivas ante la pandemia" y "resistencia a la autoridad".

La arrestada había alcanzado notoriedad el 22 de julio pasado cuando se resistió a un procedimiento policial luego de protagonizar un accidente.

En esa oportunidad le dijo a uno de los agentes que era abogada sobrina del gobernador Zamora, que tenía tres empresas y que no le importaba dejar el auto en el lugar, pero se tenía que ir porque tenía "una reunión".

La mujer estuvo detenida siete días, durante los cuales el Colegio de Abogados local desmintió que tenga esa profesión, mientras que trascendió que tiene una empresa dedicada al rubro gastronómico.