Di Rosa fue el Strongest Man y Poblete hizo podio

La primera edición del “Strongest Man Comodoro” se vivió este sábado por la tarde en el Predio Ferial, con la participación de los mejores atletas del país. Ganó el bonaerense Bruno Di Rosa, mientras que su Alex D’Alessandro fue segundo y el comodorense José Poblete (organizador) se quedó con el último escalón del podio.

Una verdadera fiesta fue el debut oficial de esta disciplina en la ciudad, que convocó a una decena de atletas, los más fuertes del país, con la fiscalización de Expo Fitness Argentina y el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

Más atrás se ubicaron Dante Carlino (La Pampa), Sebastián Isa (Salta), Manuel Monroy (La Plata), Juan José Limache (Mendoza), Eliseo Peñalba (Puerto Santa Cruz), Andrés Gramajo (Tucumán) y Cristian Sánchez (Comodoro).

“Estoy contento porque ya estamos, ya está el día, que la gente disfrute, que vea este maravilloso deporte que practico. Es un show, y que se puede disfrutar como cualquier otro deporte”, comentó Poblete, iniciador de la idea de traer este evento a Comodoro, quien además coronó su trabajo con un gran tercer puesto.

“A la mayoría los conozco de competencias. Hace tres años que llevo compitiendo y hemos hecho una muy buena relación. La mayoría somos de distintas categorías, campeones nacionales, subcampeones, campeones internacionales. Los quise convocar porque me gustan los desafíos y todos estos pesos tan extremos los puse por ellos. Es un desafío como atleta, porque estoy preparando otra competición en abril. El deporte es así, y donde me soliciten voy a estar”, agregó.

“Un cariño enorme me ha brindado la ciudad, tanto en mi preparación, me ha ayudado muchísima gente. Principalmente agradecer a Comodoro Deportes, Hernán Martínez, el municipio, Luis Correa, Eduardo Carrasco, me han dado una mano desde que arranqué. Así que muy feliz por todo esto”, cerró.

Por su parte, Dante Carlino de La Pampa, expresó: “muy contento por cómo nos han recibido, de la mejor manera. Muy contentos con la organización de la competencia, los elementos, todo. Una de las mejores a las que he asistido. Espero dar lo mejor de mí. Competir más contra mí mismo. La verdad es que vino gente muy fuerte. Hoy será todos contra todos, pero hay gente que está en categorías de pesos mayores que nosotros. Varios de 105 kilogramos competimos contra gente de 165kg., que es de otra categoría. Trataremos de dar lo mejor, primeros no vamos a salir ante estas bestias, pero la idea es dar lo mejor”.

En tanto, el juez Leandro Maldonado, director de Expo Fitness Argentina, concluyó: “Ya estamos hace tiempo trabajando con José Poblete, muy felices porque nos hayan invitado. Es un deporte tan duro, que hay mucha gente fuerte pero que no se anima a mover tanto. Tenés que entrenar mucho, tener una disciplina tremenda, saber entrenar para no lesionarte. Son pocos en el país los Strongman. Argentina tiene un nivel de atletas muy fuertes, que los verán ahora, están todos acá en Comodoro. Estamos muy agradecidos, muy conformes, super agradecidos a José que se movió, estuvo tres semanas sin dormir. Muchas gracias a la gente de la Municipalidad para hacer posible que semejante evento venga a Comodoro”.

Posiciones

Bruno Di Rosa (Buenos Aires)

Alex D’Alessandro (Buenos Aires)

José Poblete (Comodoro)

Dante Carlino (La Pampa)

Sebastián Isa (Salta)

Manuel Monroy (La Plata)

Juan José Limache (Mendoza)

Eliseo Peñalba (Pto. Santa Cruz)

Andrés Gramajo (Tucumán)

Cristian Sánchez (Comodoro)

Lucas Dimitruk (Buenos Aires)