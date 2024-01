Diego Giacomini, de mejor amigo de Milei a su feroz crítico

En los inicios de su carrera como figura pública, Javier Milei solía estar acompañado de Diego Giacomini, quien lo introdujo en la escuela austríaca de pensamiento económico e incluso supo ser su compinche de TV en el programa Economía al Cuadrado de Canal 22. Entre 2005 y 2019 fueron inseparables, hasta que el actual Presidente decidió meterse en la política.

Con el paso de Milei hacia la esfera política, los años de relación se vieron afectados, comenzaron los cuestionamientos y Giacomini se transformó en uno de sus enemigos públicos. Luego de escribir cuatro libros juntos, las diferencias teóricas salieron a la luz con las medidas del mandatario, que situaron a su ex compañero como un feroz crítico.

Además de ex socio del libertario, Diego Giacomini es profesor en la UBA y la Universidad de Belgrano, donde dicta las cátedras de Macroeconomía y Política Económica. Sus estudios comenzaron con la Licenciatura en Economía, que hizo también en la UBA, donde se especializó en Economía Internacional.

Además, realizó una maestría en la International Economics University of Essex, del Reino Unido. Su amplia carrera incluye trabajos como economista senior de Transportadora Gas del Sur (TGS), entre el 2000 y 2008, y jefe del Sector Fiscal del Estudio M.A. Broda y Asociados en 1998 y 1999.

Entre otros proyectos, también participó del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo ARG 04/014 “Fortalecimiento de las áreas de Programación e Información Económica de la Provincia de Neuquén” (2004 y 2007) y fue Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (1993-1995).

LA RUPTURA

En 2020, cuando Javier Milei anunció su decisión de comenzar su campaña para ser diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Giacomini reaccionó y lanzó una primera advertencia: “Los tiempos son prematuros para que los que defendemos las ideas de libertad nos metamos en política; te estás equivocando, papá”.

El camino que recorrió Milei ya es conocido: tras crear su partido (La Libertad Avanza) y ser elegido como diputado junto a Victoria Villarruel, fue por más. El libertario se lanzó a las elecciones presidenciales de 2023 y llegó a la Casa Rosada tras vencer a Sergio Massa en el balotaje.

En un primer momento, la victoria alegró a Giacomini: “Sé que Milei quería ser presidente hace mucho tiempo y por eso me pone contento, por él como ser humano”, expresó. Pero las decisiones que tomó el flamante jefe de Estado en el inicio de su mandato, en medio de una crisis económica y social extrema, no agradaron a su ex compinche.

Diego Giacomini calificó recientemente a Javier Milei como un “conservador rancio”. Además, derribó una de las principales propuestas que enarboló durante la campaña, que es el cierre del Banco Central, al declarar que “la dolarización es inconsistente”. El economista explicó que habían armado un programa en el pasado radicalmente distinto al que maneja La Libertad Avanza hoy desde el Gobierno.

“La dolarización original, que la hicimos juntos, era completamente diferente a ésta, ya que había dólares y se podía hacer sin deuda”, lanzó, a la vez que advirtió: “Endeudar a una economía es endeudar a sus ciudadanos, a los chicos que no nacieron, a los chicos de jardín, a los jóvenes de entre 10 y 15 años y a los adultos”.

“La dolarización original era sin endeudar. La que propone él es con es con endeudamiento”, concluyó Giacomini sobre la cuestión, a la vez que se animó a lanzar un pronóstico sobre el futuro del gobierno de Javier Milei: “Va a terminar en un auge, recesión y luego colapso”.

La economía, que unió en un principio a Milei y Giacomini, fue lo que terminó separándolos definitivamente. Mientras el Presidente adoptó un programa de estilo heterodoxo, luego de la incorporación de sectores de Juntos por el Cambio a su Gobierno, su ex socio se dedica a criticarlo, publicó el sitio web de TN.