Edición especial de Noche de Pioneros con cuerpos de baile de infantiles

Con la organización del Municipio, a través del Ente Comodoro Turismo y la Secretaría de Cultura, junto a la Federación de Comunidades Extranjeras, se anunció la realización de esta nueva fecha que busca instalar un cronograma de presentaciones por fuera de la Feria de las Colectividades Extranjeras del mes de septiembre.

La Noche de Pioneros, Sabores y Danzas del Mundo celebrará su nueva edición con una propuesta extensa y renovada que combinará la participación especial de los cuerpos de baile infantiles de todas las colectividades, música instrumental en vivo, presentación de recetas, venta de platos típicos y el gran cierre de bailes correspondiente a los adultos de seis de las colectividades que serán protagonistas durante la noche del sábado.

Al respecto, desde Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, expresó que “tal y como viene sucediendo, esta es una actividad muy esperada y disfrutada por el público que realmente llena todos los espacios, demostrando siempre el afecto que tiene por las colectividades, por eso también, decidimos extender el horario en esta oportunidad para dar más espacio a toda la variedad de expresiones que hacen a la cultura migratoria de esta ciudad que es la Capital Nacional de las Comunidades Extranjeras”.

El programa comenzará a las 15 horas, con los cuerpos de baile infantiles de Chile, Andalucía, Portugal, Galicia, Polonia, Irlanda, Paraguay, Italia, Ex, Soviéticos, Brasil, Vascos, ACARA, Grecia, Alemania y Bulgaria, seguido a ellos, continuará la jornada con el segmento de las bandas musicales de Bulgaria, Brasil, Galicia, ACARA y Bolivia, que prometen hacer vibrar al público con sus instrumentos y melodías tradicionales. Ya por la noche, tendrá lugar la presentación de recetas típicas y bailes de Polonia, Paraguay, Chile, Galicia, Sudáfrica y Ex Soviéticos, un momento característico de estos eventos que combina la gastronomía particular de la Noche de Pioneros, Sabores y Danzas del Mundo.

Desde la Secretaría de Cultura, Liliana Peralta agregó que “el Centro Cultural como sede de esta velada auténtica de pioneros, reafirma nuestro compromiso de promover la integración cultural demostrando que la ciudad es un verdadero crisol de razas y tradiciones del que la gente se apropia. Sin dudas, este evento se consolida como una gran oportunidad de combinar lo hermoso de la danza, la música y la gastronomía que nos invita a celebrar la riqueza de nuestras raíces” concluyó.