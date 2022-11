El ajedrez comienza su recta final en Rawson, luego de iniciarse el último miércoles la cuarta ronda de este torneo de Primera categoría, donde el juvenil Cristian Schlund continúa puntero del mismo, luego de una trabajosa victoria sobre Sergio Czabanyi, en una partida de más de tres horas de duración.

Su hermana Sofía también logró un buen triunfo sobre Leonardo Ruiz, resistiendo en principio el ataque que planteó su rival, para luego contratacar con éxito apenas tuvo la oportunidad.

Los resultados generales fueron los siguientes: Cristian Schlund 1 – 0 Sergio Czabanyi; Federico Rodriguez 1 – 0 Marcelo Baudés; Leonardo Ruiz 0 – 1 Sofia Schlund; Daniel Martínez 1 - 0 Manuel Colinecul. Libre: Víctor Ruiz Díaz.

De esta manera, Cristian Schlund marcha como único puntero del torneo, con 4 puntos sobre 4 partidas jugadas.

Lo siguen de cerca, con tres puntos cada uno, Daniel Martínez (tres partidas jugadas) y Federico Rodríguez.

Este sábado, a partir de las 21:30, siempre en la Asociación Italiana de Rawson, se jugará la quinta ronda, con estos enfrentamientos (nombrados en primer término llevan piezas blancas).

Sofía Schlund vs Daniel Martínez, Marcelo Baudés vs Leonardo Ruiz, Sergio Czabanyi vs Federico Rodríguez, Víctor Ruiz Díaz vs Cristian Schlund. Libre: Manuel Colinecul.

Toda la info del torneo en este link http://chess-results.com/tnr692208.aspx?lan=2&art=4&turdet=YES&flag=30