El Colegio Secundario N° 6 celebró 63 años de su creación

La emblemática institución educativa de Caleta Olivia celebró este viernes los 63 años de su creación con un acto protocolar matizado con actividades artísticas y múltiples reconocimientos.

El municipio resaltó su valiosa tarea de formación académica del Colegio Nº 6 “Nicolás Avellaneda” ubicado en el barrio 2 de Abril y estuvo representado por varios funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia.

El mismo destacó la relevancia de la institución formadora de numerosas generaciones y el compromiso de la gestión local con el acompañamiento a las escuelas,

“Desde la gestión del intendente Pablo Carrizo tratamos de estar cerca de todas las instituciones educativas porque son fundamentales por la relevancia que tienen para la localidad” expresó el funcionario.

Asimismo, instó a los estudiantes a valorar esta etapa de sus vidas y a reconocer la importancia de pertenecer a una institución tan reconocida a nivel local y fundamental para nuestro crecimiento y futuro.

Por su parte, Raúl Fernández, vice-rector del colegio, aludió a la importancia de poder compartir este nuevo aniversario en comunidad, poniendo en valor la historia y presente de la escuela.

“Somos orgullosos herederos de un pasado que nos honra y este es un colegio caracterizado por las esperanzas, los sueños, la solidaridad”, añadió.

Finalmente agradeció el respaldo del municipio en proyectos vinculados a la infraestructura escolar, incluso en gestiones para la adquisición de un escenario móvil y destacó la respuesta ágil a las necesidades de la institución.