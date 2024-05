El desubicado posteo de Chilavert por la muerte de Cesar Luis Menotti

Al exjugador paraguayo no le importó el reciente fallecimiento del exentrenador e hizo una publicación irrespetuosa.

César Luis Menotti, "El Flaco", uno de los íconos más importantes del fútbol argentino falleció este domingo a los 85 años y la sociedad argentina se encuentra de luto. Múltiples personalidades del mundo de deporte dieron sus condolencias y lo recordaron pero una, José Luis Félix Chilavert, hizo un posteo irrespetuoso que enojó a los seguidores.

El paraguayo, uno de los arqueros sudamericanos más reconocidos de la historia y quien tuvo cruces con elexdirector técnico de la Selección Argentina, lanzó un mensaje desubicado.

“Los monos seguimos vivos y no tenemos hijos drogadictos. En la década del 90 los co….. a todos con Vélez”, escribió en su cuenta oficial de X, haciendo referencia a su fallecimiento.

Embed Los Monos seguimos vivos y No tenemos hijos drogadictos.En la Década del 90 los cojimos a todos con Velez. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) May 6, 2024

El enfrentamiento de Chila con el Flaco inició en 1998, cuando este último se desempeñaba como director técnico de Independiente y Chilavert defendía el arco de Vélez. “Lo que habría que hacer con Chilavert es pasearlo por los colegios y universidades del Mercosur para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40 mil millones de años. Viene primero Chilavert, después el mono y después el ser humano”, había disparado Menotti en aquel entonces.

Chilavert responsabilizó a Menotti por no haber llegado a River en 1988, cuando el Flaco estaba al frente del Millonario: “Siempre fui realista y cuando pasan las situaciones es por algo. Si quieren saber por qué no jugué en River deberían preguntarle a Menotti. Por culpa de él no llegué a la institución”.