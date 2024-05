La relación con Diego y lo que dijo de Messi

A lo largo de su extensa carrera en el mundo del fútbol, César Luis se refirió varias veces a Diego Maradona y a Lionel Messi, los dos mejores jugadores de la historia. A Leo lo conoció recién en 2019, en la previa de una Copa América, y lo relató de la forma más íntima en la columna que en ese entonces escribía en el diario catalán Sport.

"Conocí a los grandes cuatro Reyes del fútbol, y solo me faltaba conocer a Messi. Y el encuentro se produjo el martes en el predio de Ezeiza. Lionel se mostró enseguida muy afectivo con todos, incluso conmigo, que no me conocía. Saludó uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los médicos, al personal de seguridad, a los empleados de limpieza. Eso habla mucho de su humildad y su don de gente. Le dije: ‘Por fin tengo la oportunidad de saludarte’, y me dio un abrazo muy cordial”, relató por aquel entonces Menotti.

Con Maradona ya la relación fue mayor. Menotti lo dejó afuera del Mundial 78 y siempre lamentó esa decisión. "Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la Selección argentina. Cuando no lo pudieron manejar en la FIFA lo 'asesinaron'", expresó alguna vez.

Además de la Selección, también compartieron vivencias cuando César fue DT del Barcelona y Diego jugador, donde juntos ganaron tres títulos: Copa del Rey 82/83, Copa de la Liga de España 83 y Supercopa de España 83. "He estado con él en todos los lugares, en las cosas graves que le pasó. Cuando era un futbolista con 15, 16 años, hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Napoli y yo volví para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años", relató.

"Escucho siempre a Diego. Hablo con él muchas veces (sic). No tenerlo en la cancha me despierta el sueño de la aparición de otros jugadores. Y por otro lado, a veces uno piensa que se podrían haber hecho de otra forma las cosas”.

"No me hago el tonto en la responsabilidad. Pero fui el técnico que más trabajó con Diego: seis años. Y bueno, uno siente eso. Pero ya cuando la cosa cambió… cambió. No lo vi como en 15 años. Y para mí anda por ahí. Yo tengo un corazón muy abierto y un montón de jugadores que sin ser Diego han hecho mucho por el fútbol. En un fútbol terriblemente comercial, en situaciones dificilísimas, lleno de luchas perversas, sucumbiendo a poderes económicos, el jugador de fútbol estuvo presente”.