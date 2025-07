El gobierno de Milei flexibiliza el ingreso de chinos y dominicanos sin visa

El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su vínculo con China al autorizar, desde este lunes, el ingreso sin visa a ciudadanos chinos que cuenten con visas previas emitidas por Estados Unidos o países de la Unión Europea. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 316/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán.

Además, la resolución incluye a ciudadanos de República Dominicana, aunque en este caso la autorización solo aplica a ingresos transitorios por turismo, con un plazo máximo de permanencia de 90 días. Para los ciudadanos chinos, en cambio, la exención de visado contempla las subcategorías de "turismo" y "negocios", con un límite de 30 días de estadía.

La disposición responde a un pedido de larga data del gobierno chino, en el marco del interés por reactivar relaciones comerciales bilaterales. Se suma a una serie de gestos recientes por parte del Ejecutivo libertario hacia la administración de Xi Jinping, como la reciente firma de un memorándum para avanzar en la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, sobre el río Santa Cruz, y la eliminación de aranceles para vehículos eléctricos de la firma china BYD.

Hasta la entrada en vigencia de esta medida, los ciudadanos chinos necesitaban tramitar una visa para ingresar a la Argentina. La decisión oficial también puede interpretarse como un gesto de reciprocidad, dado que desde el 1 de junio China permite el ingreso sin visa, en carácter de prueba, a ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, hasta el 31 de mayo de 2026.

“El fundamento de la eximición del visado consular radica en confiar en los mecanismos de control que realizan algunos países para la emisión de sus visados, de modo de considerar por cumplidas las verificaciones que habitualmente realizan los funcionarios consulares argentinos”, señala el texto de la resolución.

La normativa aclara, no obstante, que quienes no cumplan con los requisitos establecidos deberán gestionar su visa en las representaciones diplomáticas argentinas. Además, quienes ingresen al país bajo este régimen no podrán cambiar su categoría migratoria, aunque sí podrán solicitar una prórroga por única vez por un período similar, previa evaluación de la Dirección Nacional de Migraciones.