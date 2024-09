El Gobierno reveló cuánto cobra Santiago Caputo y cuáles son sus funciones

El Gobierno especificó cuáles son las funciones del "asesor estrella" Santiago Caputo, contaron que está contratado por la Secretaría General de la Presidencia y cobra 3750 Unidades Retributivas, lo que equivale a más de 2 millones de pesos por mes.

Ante la inminente presentación del Informe de Gestión que realizará este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desde el bloque de Unión por la Patria consultaron por el rol del asesor de presidencia, cuál es la remuneración que percibe por sus tareas, si el Estado lo contrató de manera directa o indirecta, cuáles son sus funciones en proceso y si participó en la reorganización de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Ante esto, desde la Casa Rosada respondieron que Caputo es un "consultor tipo II que lidera proyectos de consultoría en el campo profesional específico, planifica, ejecuta actividades y arma propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados".

Además, explicaron que crea planes de trabajo “que contenga entregables para la consecución exitosa del objetivo”, "diseña indicadores para la medición de avances del proyecto" y "asesora en temáticas de su especialidad y genera mecanismos para transferir conocimientos".

JAVIER MILEI DEFENDIO ENFATICAMENTE A SANTIAGO CAPUTO

Luego de recibir críticas tanto desde La Libertad Avanza (LLA) como del expresidente Mauricio Macri, el presidente Javier Milei defendió a públicamente a su asesor, Santiago Caputo.

“Soy amigo de Santiago Caputo y es parte del triángulo de hierro, junto con mi hermana. Lo están usando para crear la figura del monje negro”, se quejó el mandatario respondiendo, incluso a las chicanas de su entrevistador, Luis Majul.

Caputo es signado como uno de los principales responsable de los malos humores de Macri con la administración libertaria. “Hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. No creo que concentre demasiado poder. Yo soy amigo de Santiago", indicó el Presidente.

"Como si eso fuera poco, es una persona con una inteligencia superior a la media”, enfatizó el libertario, quien al ser consultado sobre por qué no tiene un cargo formal, argumentó que se debe a que no son un Gobierno tradicional. "A todos los Gobiernos les gusta robar y en el nuestro le cortamos la mano", sostuvo.

Por último, Milei aseguró que quienes critican a Caputo es porque "no tienen las agallas" para enfrentarse con él. "Son coberdes que no me pueden enfrentar porque saben que pierden", afirmó.

Si bien en ese trayecto de la entrevista no lo mencionó, en otro sí apuntó contra Macri, al que Milei acusó de que “no arregló ni de cerca” el déficit fiscal, unas de las obsesiones principales del economista.

“A él [Mauricio Macri] le llegó con un déficit fiscal en el Tesoro, bastante similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló", comenzó el Presidente, y agregó: "De hecho, llegó al déficit cero primario por licuación. El eje central del corazón de todos los problemas de los argentinos, que es el problema fiscal, ni de cerca lo arregló. Ni que hablar el problema del BCRA, que era la bomba del dólar futuro”.

De todos modos, el libertario se encargó de aclarar que si bien guarda algunas diferencias con el líder del PRO, la relación personal entre ambos es "fabulosa".