El ministro Punta cuestiona a ATECH por romper el diálogo

En declaraciones a Radio 3, Punta lamentó la actitud del gremio, señalando que "para nosotros no es difícil sentarnos a dialogar. Parece que para algunos gremios sí lo es".

El funcionario explicó que, a pesar de haberse acordado la continuidad de las conversaciones para el lunes siguiente, ATECH "rompió con eso y decidió ir al paro", en lo que describió como un "portazo" mientras se avanzaba con otros sectores.

Punta también se refirió al bajo acatamiento de la medida de fuerza, informando que el primer día tras las vacaciones invernales el porcentaje de adhesión fue del 39,9%, descendiendo al 18,7% el segundo día y al 6% el tercer día. Esto, según el ministro, demuestra que el paro no afectó significativamente el funcionamiento del sistema educativo provincial.

En este marco, el ministro defendió la política educativa y salarial del gobernador Ignacio Torres, destacando que "siempre hemos ofrecido y ejecutado lo máximo que se puede. No se prometen cosas que no se pueden pagar". Además, remarcó que durante la actual gestión no se han registrado pagos escalonados ni atrasos salariales, un "logro importante" que atribuyó al esfuerzo de todos los chubutenses.

Respecto al estado de los edificios escolares en pleno invierno, Punta admitió que existen dificultades, pero aseguró que el sistema educativo responde "con solvencia, aunque con dolores". Informó que actualmente solo 10 escuelas presentan problemas graves y se encuentran en proceso de reparación.

Finalmente, el ministro garantizó la continuidad de las convocatorias a todas las entidades gremiales, incluyendo a ATECH. "La invitación está siempre. Si están de paro, la ley no les permite participar, pero nunca dejamos de convocar", concluyó Punta, reafirmando la voluntad de diálogo del gobierno provincial.