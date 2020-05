El aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus que ya está por llegar a los 50 días en Argentina significa para gran parte de la población un inconmensurable esfuerzo y para algunos también un impacto económico que resiente sus diferentes realidades.

En este contexto, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzaron en las últimas horas un emotivo spot para acompañar a aquellos que están haciendo la cuarentena desde sus casas y, bajo el lema "Aguantá la pelota", motivan a todos los futboleros ponderando las positivas consecuencias que esto acarrea.

"Aguantá la pelota, como Román, que está por terminar el primer tiempo y vamos ganando", reza una voz acompañada con imágenes de Juan Román RIquelme con la camiseta de la Selección. También aparecen imágenes de jugadores históricos como Fernando Redondo, Andrés D'Alessandro y Carlos Tevez. Lógicamente, Lionel Messi y Diego Maradona no podían faltar tampoco.

"No salgas a destiempo, ¿a dónde querés ir? Este partido parece interminable, no te angusties, no te me caigas. El mundo está viendo lo bien que juega Argentina, pero acordate que todavía no ganamos nada", agrega en otro momento del video, que fue publicado en redes sociales y que rápidamente tuvo gran aceptación por parte de los usuarios.