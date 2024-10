El nuevo novio de Pampita tiene fama de mujeriego

Pampita Ardohain no perdió tiempo luego de ponerle fin a la relación amorosa con el empresario gastronómico Roberto García Moritán tras un escándalo donde las versiones de infidelidad tomaron fuerza y condujeron a un camino de ruptura. Aproximadamente un mes después de la drástica decisión, la modelo estaría saliendo con otro hombre.

Según trascendió, luego de verlos juntos, se trata del polista Martin Pepa. En el programa de chimentos Socios del Espectáculos, la periodista Paula Varela dio detalles de quién el posible nuevo novio: “Martín nació en Intendente Alvear (La Pampa), por eso se decían que se conocían con Pampita. A mí me dicen que él viene de una familia humilde, laburante, simple. Lo que me da la sensación es que es una familia recontra querida dentro de este mundillo”, contó.

Y agregó detalles de su vida privada: “Martín trabaja para James Packer, que es un mega multimillonario y tiene una de las fortunas más grandes de Australia y fue expareja de Mariah Carey. Este australiano millonario un día dijo ‘me copan los caballos’ y conoce a Martín, quien podríamos decir, que es su secretario privado”.

Para cerrar, contó: “En la tierra argentina es el ‘che pibe’, en el sentido que se vendió como un magnate millonario, que tiene campos y no es así. Me dijeron que Martín es muy simpático, típico argentino entrador y es muy mujeriego. Ya se sabe que es así, que es tiroteador. Está muy bien colocado en el status social. No es polista, pero obviamente le gustan los caballos”.