El posteo de Lali Espósito por lo que dijo Eial Moldavsky

Eial Moldavsky causó revuelo en las redes sociales luego de que hablara de un romance que habría tenido con una famosa. Si bien no había dado nombres, su anécdota se interpretó como una referencia a Lali Espósito.

En medio del escándalo que se generó, el panelista de Sería increíble (Olga) salió a aclarar sus dichos y desmentir que se tratara de la cantante. Ella, por su parte, hizo un posteo en su perfil oficial de Instagram.

Tras la polémica, Lali decidió no sumarse al caos de las redes y optó por compartir un recuerdo con sus fanáticos. “2 años de esta locura”, escribió ella junto a un video del día que hizo historia y agotó el Estadio Vélez Sarsfield en el marco del Disciplina Tour.

Además, la estrella pop se mostró entusiasmada por los shows que tiene programados en el mítico estadio. “¡Se vienen tres fechas más! Prepárense”, les dijo a sus admiradores por los recitales que dará el 24 y 25 de mayo y el 6 de septiembre.

Sobre el escándalo que hubo en redes, cabe destacar que en ningún momento del relato el panelista nombró a la cantante, pero las referencias que hizo generaron que sus compañeros sugirieran ese nombre. Fue Homero Pettinato el que, en un momento, dijo claramente “Lali” cuando interpretó lo que estaba contando Eial.

Además, los musicalizadores pisaron todo el tiempo el relato de Moldavsky con la intro del famoso hit “Disciplina”, sobre todo cuando dio detalles sexuales de la historia.

“Vengo a ofrecer unas disculpas públicas que creo que la situación no amerita, también quizás un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme, que creo que es lo más importante. Aclarar en primer lugar que en ningún momento me referí a Lali”, dijo en unas historias de Instagram que subió en las últimas horas.

Luego, aseguró que nada de lo que dijo al aire fue cierto: “La historia es completamente falsa en el marco de alimentar el aire de un programa, de una consigna, y donde uno corre el riesgo de decir muchas bolu..., y acá es una persona diciendo boludeces, sin lugar a dudas, pero es una historia que inventé, que jamás traería mi intimidad así, jamás lo hice, espero no hacerlo, y no contaría una historia así al aire nunca, y creo que está bien aclarar que no me refería a ella”.

“Habiendo dicho eso, me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una víctima injustificada de este video, que en mi cabeza no la tenía, pero que apareció y se dio así la especulación, y las disculpas hay que darlas igual, porque lo único que existe en el mundo son los efectos, y el efecto de mis palabras es este, no importa la causa, no importa que yo no quería hacer esto, lo que hay es lo que hay, así que mis disculpas muy sinceras y muy concretas a ella en primer lugar”, insistió el filósofo.

Acto seguido, aseguró que le dio vergüenza verse en el clip del escándalo: “A todos los que vieron el video, la verdad es que es bastante incómodo para mí verlo, no me siento para nada representado. Uno a veces olvida, se deja llevar por hablar dos horas al micrófono, y corrés un riesgo muy concreto de decir bolu...”.