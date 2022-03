El primero de nosotros: ¿una idea que Telefe le robó a Gerardo Rozín?

El estreno de El primero de nosotros, la nueva ficción del prime time de Telefe que tiene como protagonista a Benjamín Vicuña, Luciano Castro, Damián De Santos, Paola Krum, Jorgelina Aruzzi y Mercedes Funes, empezó con el pie derecho en el rating (con picos de 15,4 puntos), y con una enorme repercusión en las redes sociales, la cual giró alrededor de una gran incógnita: ¿La historia está basada en lo que le ocurrió a Gerardo Rozín?

Es que justamente, el protagonista de la novela, Vicuña, quien interprete a Santiago, se entera que parece una enfermedad terminal, lo cual termina afectando a todo su entorno, familia y amigos, en su búsqueda por disfrutar de los momentos que le quedan por delante.

Esto es algo similar a lo que le ocurrió a Gerardo Rozín, quien en 2021 descubrió que padecía un tumor en el cerebro y a partir de allí inició un recorrido para preparar a sus seres queridos a seguir viviendo sin su presencia, lo que finalmente ocurrió el pasado 11 de marzo.

En este sentido, en las últimas horas se conoció que años atrás Rozín había trabajado en una idea para llevar adelante una ficción, junto con un amigo, el director y escritor Alejandro Tartanian. Inspirado en la canción “Óleo de una mujer con sombrero”, de su admirado Silvio Rodríguez, la novela llevaba el nombre de “Una mujer con sombrero”, y contaría la historia de cómo una mujer transita sus días con sus amigos luego de enterarse del crudo diagnóstico que le anticipa su muerte por un cáncer de mama terminal.

El detalle del sombrero estaba en que ella usa ese elemento para disimular la falta de cabello, consecuencia de la quimioterapia. Productor de raza desde siempre, incluso había pensado en una actriz para ese papel: Mercedes Morán.

Según la versión de Infobae, Rozín le propuso esa historia a Telefe, pero para ese momento la emisora ya estaba realizando los bocetos iniciales de El primero de nosotros, por lo que sin descartar ninguna opción le habrían comprado los derechos de la ficción con la intención de unificar ambas tramas (Una mujer con sombrero y la novela próxima a estrenarse) para extraer lo mejor de cada libro.

“El canal le pagó 50.000 dólares a Gerardo Rozín por los derechos de esa idea que primogénitamente fue suya y que, después, se adaptó de otra manera. Y que llevó a una negociación interna que nunca se supo”, contaron en Socios del Espectáculos, avalando esta versión.

Sin embargo, Infobae también reveló que los guionistas de El primero de nosotros, Romina Moretto, Ernesto Korovsky, Micaela Libson y Juan Ciuffo, jamás nombraron a Rozín en el proyecto.

En diálogo con Argentores en el 2020, Moretto reveló: “En realidad yo generé una segunda idea a partir de una propuesta anterior que no habría funcionado. A raíz de una charla con Mercedes Reincke, quien era, en ese momento, VP del Departamento de Desarrollo de Contenidos, recibo la invitación de escribir una versión completamente diferente, sólo respetando el título y la premisa de la historia. Y yo lo hago casi como una aventura porque vengo del teatro y no tengo experiencia en televisión. Ese primer guión que escribí se fue abriendo camino hasta que se formalizó, es decir se me contrató, como una primera propuesta de armar tres capítulos y lo que se llama una Biblia. A partir de ahí comenzó un camino interno hasta que Telefe dio su aprobación como la ficción 2021″.

A partir de esto, en las redes se comenzó a hablar de un "robo intelectual" por parte de Telefe. Efectivamente, en su momento, esto generó un escándalo puertas adentro de la señal, lo cual nunca quiso sacar a la luz Rozín. Pese a eso, Reinaldo Sietecase lo confirmó, aunque no entró en detalles: “Respeto a Gerardo. Él no se quiso meter en el barro, y yo tampoco. Pero sé que lo dañaron mucho con lo que le hicieron”.