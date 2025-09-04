Martín De Caro es una figura multifacética que ha logrado fusionar su pasión por el tango con sus raíces patagónicas. Nacido en Comodoro Rivadavia, Chubut, en la década de los 70, ha trascendido como un referente del género en la región, llevando su voz a escenarios emblemáticos y festivales culturales.

El regreso de un referente: Martín De Caro y la voz patagónica del tango

A los seis años, sus padres, Gerónimo "El Gringo" Caro y Coca Morejón, le auguraron que se ganaría la vida cantando, una predicción que hoy, a sus 50 años, se ha convertido en su modo de vida. Su estilo se distingue por una interpretación auténtica y emotiva del tango, honrando la tradición sin dejar de lado su sello personal.

De Caro ha dejado su huella en eventos importantes, como la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia y los aniversarios provinciales, donde su presentación en el Teatro Español fue aclamada por su calidad vocal y carisma.

Un show con historia y apoyo local

El cantante anunció su próximo espectáculo, programado para el 12 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Español. Con emoción, De Caro recordó la última vez que su padre lo vio actuar en ese mismo teatro. “No lo puedo creer, ese era Martín”, le dijo a sus hermanas, conmovido por el espectáculo a sala llena.

Las entradas para la "noche de tango" ya están disponibles en los siguientes puntos:

Comodoro Rivadavia:

• Óptica Sur

• Rebicho

• MTS Motos

• Óptica Greco

• Hansach

Rada Tilly:

• La Eduarda (calle Tierra del Fuego 2009)

También se podrán adquirir entradas en la boletería del Teatro Español de 18:30 a 20:30 horas.

De Caro enfatizó que en los tiempos que corren, el esfuerzo para producir un espectáculo así es “enorme”, por lo que el apoyo del público es fundamental.