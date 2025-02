El triángulo entre dos compañeros de selección y la hija de Luis Enrique

El romance entre Ferran Torres, delantero del FC Barcelona, y Sira Martínez, hija del entrenador del PSG, Luis Enrique, podría estar escribiendo un nuevo capítulo. Tras más de dos años separados, recientes movimientos en redes sociales han hecho saltar las alarmas entre sus seguidores, avivando las especulaciones sobre una posible reconciliación.

Torres y Martínez iniciaron su relación hace más de tres años, cuando el delantero militaba en el Manchester City. La pareja afrontó la distancia hasta que, en enero de 2022, Torres fue fichado por el FC Barcelona, lo que les permitió compartir más tiempo juntos. Sin embargo, en mayo de 2023, la hija de Luis Enrique decidió terminar la relación para enfocarse en su carrera ecuestre como jinete de doma.

Durante su noviazgo, la pareja vivió momentos de gran exposición mediática, especialmente durante el Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, Luis Enrique, que era seleccionador de España en ese momento, bromeó sobre su relación con Torres en su faceta de streamer en Twitch. “Hombre, la mía es muy fácil. El señor Ferran Torres (será titular), que si no, me coge mi hija y me corta la cabeza”, dijo el asturiano en tono distendido.

Sin embargo, desde la ruptura, la vida sentimental de Sira Martínez ha sido objeto de diversas especulaciones. Primero, se la vinculó con el piloto de motociclismo Álex Márquez, aunque nunca se confirmó la relación. Más tarde, en abril de 2024, surgieron rumores de que Martínez estaba saliendo con Robin Le Normand, compañero de Torres en la selección española y actual jugador del Atlético de Madrid.

El programa de espectáculos español Socialité fue el primero en reportar la supuesta relación entre Martínez y Le Normand. “Los hemos pillado en actitud cariñosa. Nos ha llamado un testigo que los ha visto. Salseo futbolero. He visto cómo llegaban en coche en actitud cariñosa, no ocultaba que eran pareja, la dejó en el aeropuerto para ir a París a ver a su padre, que entrena al PSG”, afirmó un reportero del programa.

No obstante, ni Martínez ni Le Normand llegaron a confirmar el romance, lo que dejó abierta la puerta a interpretaciones y dudas sobre su verdadera relación.

El pasado fin de semana, un detalle en redes sociales desató nuevas sospechas sobre el estado actual de la relación entre Torres y Martínez. Ambos volvieron a seguirse en Instagram y el futbolista del Barcelona incluso dio “me gusta” a una publicación reciente de Martínez en Maldivas. Aunque eliminó el “like” poco después, los fanáticos ya habían captado el movimiento y comenzaron a difundirlo.

El gesto ha reavivado la posibilidad de que Torres y Martínez estén retomando su relación o, al menos, acercándose nuevamente tras su separación. Fuentes cercanas a ambos no han confirmado ni desmentido la situación, dejando en el aire el misterio sobre si la historia de amor entre el delantero y la amazona tendrá una segunda oportunidad.