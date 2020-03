"Ella no puede hablar y lo único que dice es 'mi bebé, mi bebé'"

Celso, es el padre de la familia que en la tarde de ayer se vio envuelta en el horror luego de que tiraran por un acantilado a un menor de 4 años que murió y la mujer violada, dio un crudo testimonio sobre la situación que está atravesando la víctima del ataque sexual.

El hombre contó que pudo dialogar unos minutos con su mujer por teléfono y que está consciente, pero que aún se encuentra en estado de shock por el brutal episodio vivido. El menor apareció sobre un acantilado, en una zona ubicada a poco más de un kilómetro del centro de la ciudad patagónica.

“Pude hablar un poquito. Ella no puede hablar y no se puede contener. Lo único que dice es ‘mi bebé, mi bebé’”, contó Celso en diálogo con el canal TN. “Ella está muy lastimada”, precisó. La familia es oriunda de Salta y las víctimas de la agresión se encontraban en calidad de turistas en Puerto Deseado. La mujer había ido a visitar a uno de sus hijos, que se radicó en el sur del país por trabajo.

La mujer con el pequeño paseaban por la zona de la playa Cavendish cuando fueron sorprendidos por dos hombres, que atacaron a la madre con golpes en la cabeza para luego violarla. Tras creerla muerta, los agresores se fueron del lugar con su hijo. La víctima logró pedir auxilio y vecinos alertaron a la policía, que, poco después, halló el cuerpo del niño cerca de un acantilado.

“A ella siempre le gustaba salir a la costa a caminar con el chico, le gustaba mucho. Mi hijo se había ido a trabajar”, relató Celso durante el reportaje acompañado por su hermano. “El viaje estaba planificado, se fue a ver a mi hija a Buenos Aires y después a mi otro hijo”, agregó.

Sobre el ataque, el padre del niño asesinado confirmó que la mujer fue atendida y trasladada a un centro de salud a raíz de las heridas y la violación. Lo único que alcanzó a decir es que fue atacada por dos hombres. Celso indicó que en relación a los detalles de la causa “no sabe nada de nada” y que “nadie de la Justicia lo llamó ni lo contactó”.

“Estoy muy dolido, no puedo hablar. Todavía estoy bloqueado, para mí esto es un sueño", sostuvo. Por estas horas, el padre de la familia se lamentaba porque no contaba con medios económicos para ir hasta la provincia de Santa Cruz para acompañar a su mujer y su hijo mayor. "Quería ir pero lamentablemente estoy acá, tengo bajos recursos y no puedo salir”, expresó.

"Lo único que pido es Justicia por mi hijo, le pido por favor al país”, concluyó Celso. El cuerpo del niño fue llevado a la morgue judicial para ser sometido a la autopsia de rigor y establecer las causas de la muerte. Los informantes dijeron que el niño presenta golpes y no se descarta que haya sido arrojado del acantilado. La policía aún investigaba la zona para dar con los atacantes.