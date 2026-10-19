En Comodoro se disputan los octavos y cuartos de final del Torneo Juvenil AFA

Este martes y el miércoles, Comodoro Rivadavia será sede de los octavos y cuartos de final del Torneo Juvenil AFA, en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, y que tendrá entre sus protagonistas, al local Comisión de Actividades Infantiles.
Los equipos del “Azzurro” buscarán meterse en la próxima instancia cuando se enfrenten con Maronese de Neuquén, en sus tres categorías.
Los otros clubes que serán protagonistas de esta definición son Juan José Moreno de Puerto Madryn, Independiente de Neuquén y Cipolletti de Río Negro.
Los octavos de final se disputarán este martes en las canchas de los clubes Tiro Federal y General Saavedra, con la participación de los 12 mejores equipos de la región patagónica (cuatro por categoría).
El miércoles, mientras tanto, en el Estadio Municipal, se jugarán los tres encuentros de cuartos de final, que definirán a los representantes patagónicos que avanzarán a las semifinales, uno por cada categoría.
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Programa
MARTES 20 – Octavos de final
SUB 17
En cancha de Tiro Federal
10:00 CAI (C. Rivadavia) vs Maronese (Neuquén).
En cancha de General Saavedra
10:00 Independiente (Neuquén) vs Juan José Moreno (Puerto Madryn).
SUB 15
En cancha de Tiro Federal
12:00 CAI vs Maronese.
En cancha de General Saavedra
12:00 J.J. Moreno vs Cipolletti (Río Negro).
SUB 13
En cancha de Tiro Federal
14:00 CAI vs Maronese.
En cancha de General Saavedra
14:00 Independiente vs J.J. Moreno.
MIERCOLES 21 – Cuartos de final
En el Estadio Municipal - Km 3
10:00: Sub 17.
12:00: Sub 15.
14:00: Sub 13.
Los cruces se definirán entre los ganadores de los octavos de final.