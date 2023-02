En enero se registraron 300 personas para poder tener un arma

Walter Navarro, presidente del Club de Tiro Federal General Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia, habló en Cadena Tiempo Comodoro Rivadavia y se refirió al homicidio de Emiliano David Ávila (33), el estudiante de ingeniería que murió el viernes 10 tras ser baleado por la espalda por el militar retirado Jorge Alberto Barberis (66), quien dijo haberlo confundido con un ladrón.

Navarro habló además sobre los exámenes psicológicos que se realizan a todas aquellas personas que desean obtener un arma de fuego y también se refirió a los trámites para ser legítimo usuario en la ciudad petrolera, que durante el mes de enero fueron cerca de 300.

Sobre el episodio que terminó con el homicidio ocurrido de Ávila, un joven estudiante de ingeniería de 33 años, el referente del Tiro Federal dijo que “es un tema que nos preocupa a todos, es algo lamentable lo que pasó. El hombre involucrado en el hecho no era legítimo usuario, era militar retirado, pero yo no tengo información de que tuviera la licencia para tener armas”.

“Muchas veces uno cree que aquellos que pertenecen a fuerzas como la Policía o el Ejército están entrenados, que conocen las armas y las leyes, pero en este caso no se ha dado así. Hay mucha diferencia entre lo que es ser miembro de la seguridad y miembro de las fuerzas armadas. El entrenamiento es algo primordial, lo mismo el conocimiento de las leyes. Es importante saber hasta dónde llega la defensa de los legítimos usuarios”, planteó Navarro.

“LO QUE MATA ES LA ACCION”

Navarro profundizó en su análisis sobre el homicidio de Ávila y sostuvo que si el imputado Barberis hubiera usado otra arma que no fuera de fuego, podría haber matado de igual manera al joven estudiante. “Hay que tener algo en claro: lo que mata es la acción. Si este señor, en vez de tener un arma de fuego hubiera tenido un bate de béisbol, el muchacho hubiera muerto igual. Hay que tener en claro que el arma es un elemento y si uno se pone a pensar qué mata más, si un arma de fuego o un cuchillo, podríamos decir incluso que un cuchillo mata más que un arma de fuego, esto es un hecho, está comprobado. Ni hablar de lo que es un vehículo, también está comprobado que al año mueren alrededor de 8.000 personas por accidentes de tránsito”.

Sabido es que las armas no son juguetes y que a la hora de que una persona pueda obtener una, antes debe atravesar una serie de pruebas psicofísicas. Lógicamente, para obtener un arma de fuego, hay que realizar un examen psicológico para determinar si la persona en cuestión es apta desde lo mental para poder poseer un elemento de este tipo.

Navarro se refirió a este punto y recordó que hace muchos años, cuando se empezaron a usar los exámenes psicofísicos, lo que se informaba en el examen “era que la persona estaba apta en ese momento. Sin embargo, esto despertó cierta polémica, debido a que no se sabe cómo puede comportarse la psiquis de las personas una vez obtenida el arma de fuego. El ser humano atraviesa muchas emociones a lo largo de su vida, la persona va cambiando. Lo que sabemos es que la efectividad en estos exámenes se ha dado en un cien por cien, nosotros nunca hemos tenido ningún inconveniente con ninguna persona, pero esto no significa que algún día, alguien, por algún problema en su vida, vaya a actuar de manera no racional”, explicó el instructor de tiro.

EL COSTO DE PORTAR UN ARMA

Otro de los temas que abordó Navarro en Cadena Tiempo fue el costo que tiene en la actualidad la Credencial de Legítimo Usuario. El incremento que hubo este año fue abismal: llega a 8.000%. “La tarjeta de compra de munición, que costaba 800 pesos, que uno la compra cada vez que compra municiones, pasó a costar 8.000 pesos. Desde febrero, hacerse legítimo usuario va a salir alrededor de 60.000 pesos. Aquellos que somos deportistas, podemos cumplimentar los trámites con mucho esfuerzo, pero el hombre de campo que tiene una carabina para cazar una liebre o defenderse de un puma en el campo, lamentablemente va a pasar a tener un arma que va a quedar en negro, que va a pasar al mercado ilegal”, resaltó Navarro.

El titular del Tiro Federal detalló la cantidad de trámites que se hicieron en Comodoro Rivadavia durante el mes de enero para poder obtener credenciales de legítimos usuarios: “En enero entraron alrededor de 300 trámites. Por lo general es un mes tranquilo, pero también es cierto que en noviembre se había advertido en el Boletín Oficial que los costos iban a aumentar. Además, si uno no tiene los papeles en regla, está la posibilidad de que la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) pueda retener las armas, por eso hubo un incremento durante el mes de enero. Es decir, la gente trató de ponerse en regla antes del aumento”, concluyó.

Fuente: Jornada