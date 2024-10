En la Semana de la Familia, el CPB Stella Maris reivindicó valores

En el marco de la Semana de la Familia, que se celebra en todos los Centros de Promoción Barrial (CPB) de Comodoro Rivadavia, el espacio comunitario del barrio Stella Maris inició el festejo el lunes y se extendió hasta este miércoles, con la participación de los familiares de los 13 niños que concurren a las dos salas de nivel inicial de 1 y 2 años.

La primera jornada tuvo como propuesta el relato de cuentos, mientras que el martes un grupo de madres pintó la cartelería por la Semana de la Familia. Este miércoles los festejos concluyeron con un desayuno al aire libre en el patio del CPB, con la realización de distintos juegos.

La directora del CPB Stella Maris, Verónica Muñoz, puntualizó que las actividades estuvieron a cargo del equipo pedagógico del CPB integrado por las docentes Liliana Aurelio, Débora Oyarzo y las auxiliares. “En estos espacios municipales trabajamos mucho con las familias, el acompañamiento, el contexto y con quiénes están en sus hogares. Se hace hincapié en los vínculos con el tío, abuelo, primos o el referente adulto que tengan”, señaló.

Por su parte, la docente de nivel inicial, Liliana Aurelio, quien trabaja desde 2003 con los niños, describió que “hoy fue el festejo general con toda la familia para compartir juegos y vean lo que hacemos a diario con los nenes”.

Destacó que la conmemoración tiene que ver con “reivindicar el valor de la familia que es tan importante, de los abuelos o de las personas que están a nuestro lado y que nos acompañan. A veces no son familiares directos, pero ocupan ese lugar tan importante que es el del referente familiar. Este espacio además cumple un rol de contención para los niños y las familias. Siempre se trabaja mucho a partir del niño, las diferentes necesidades y de cualquier integrante de la familia”.

ACOMPAÑAMIENTO E INTEGRACION

Cristina, abuela de uno de los niños de 3 años que concurre al CPB, destacó la actividad indicando que “la verdad que es muy lindo, más que nada para ellos compartir un poco con la familia, con las seños y los compañeritos. Estamos contentos, felices y por eso vinimos a acompañarlos”.

Una de las madres presentes, Jazmín, acompañó a su hija de 1 año y 10 meses. “Muy linda actividad, me gusta que mi hija comparta, se dé con los otros nenes y juegue porque antes no lo hacía. Ella la busca mucho a su abuela y por eso también vino. Esta actividad me parece importante porque me gusta que se integre y comparta con los otros nenes”, cerró.