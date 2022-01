En Trelew y Rawson las terapias están completas

Con el notable incremento de casos positivos de Covid-19, también aumentó la cantidad de personas internadas en los hospitales de Trelew y Rawson, tanto en Terapia Intensiva como en Clínica Médica, donde se llega al 100% de camas ocupadas, informa hoy el diario Jornada.

Autoridades médicas de ambos nosocomios aclararon que los internados son en su mayoría personas que no completaron sus esquemas de vacunación, o bien con factores de riesgo, remarcando además que la semana pasada finalizó con una tasa superior al 90% de casos positivos en los testeos.

En Trelew el médico Cristian Setevich, director del nosocomio, explicó que “la cantidad de casos testeados obviamente bajó porque estamos solamente testeando a los pacientes mayores de edad y con factores de riesgo, pero estamos viendo mayor cantidad de consulta tanto en Guardia como en internación de Clínica Médica y Terapia Intensiva”.

En el Hospital Zonal “estamos con la Terapia 1 completa con casos de Covid y alrededor de 14 internados en Clínica Médica con casos activos o que están en condiciones de alta”.

Es por eso que “seguimos insistiendo con la importancia de la vacunación, porque con esta cantidad de casos que tenemos ahora, si hubiese sucedido esto previo a la vacunación estaríamos desbordados. Esto nos permite sostener la cantidad de casos que tenemos y continuar con las medidas de cuidado”.

“Las internaciones no son tan prolongadas como antes, pero lo que vemos es que los pacientes que están internados son los que no tienen el esquema completo de vacunación o los que no están vacunados. Hay algunas personas muy mayores que tienen el esquema completo, pero con factores muy importantes de riesgo, evolucionados por otras patologías que también cuando se infectan terminan teniendo internación”.

Sobre los niños aclaró que internados pediátricos “hubo tres casos que eran positivos, pero ninguno con cuadro grave”. Y remarcó que “estamos con una tasa muy baja en lo que es todo el Valle de vacunación en niños, por lo que llamamos a todos los padres que es muy importante que estén vacunados. Las vacunas son seguras y están avaladas por distintas asociaciones médicas como entidades científicas del país y Latinoamérica”, resaltó.

También informó que la guardia del Hospital “está con muchísimas consultas por cuadros respiratorios compatibles con Covid”.

RAWSON IGUAL

En Rawson la situación no varía. La médica Aymará Pinsker, directora asociada del Hospital Santa Teresita, explicó que el incremento de casos impacta en la internación y “ahora tenemos la ocupación casi al 100% de Clínica Médica, pacientes con cuadros leves a moderados y tenemos la ocupación al 100% en Terapia, pacientes con respiración mecánica y largo tiempo de internación”.

“Son pacientes con factores de riesgo, algunos con esquema incompleto de vacunación y otros sin vacunarse”, aclaró.

Específicamente sobre la internación en ese hospital público también mencionó que en el sector de Clínica Médica “el tiempo de internación es más corto y se hace un tratamiento antibiótico. Si el cuadro en un par de días empieza a mejorar, lo que tratamos es que regresen a finalizar los tratamientos o los esquemas de antibióticos en sus domicilios para evitar que esos pacientes, que tienen cierta vulnerabilidad, contraigan otro tipo de infección. También nosotros hemos necesitado derivar a algunos pacientes hacia las instituciones privadas”, manifestó para concluir la directora asociada del Hospital Santa Teresita.